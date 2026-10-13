مصر: در حال بررسی توافق سه جانبه عربستان، ترکیه و پاکستان هستیم

وزیر خارجه مصر در مورد امکان پیوستن این کشور به توافق سه جانبه میان عربستان، پاکستان و ترکیه گفت که کشورش درحال حاضر به طور جدی درحال بررسی آن است.

جوان آنلاین: بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر گفت، آنچه در باب المندب و دریای سرخ رخ در حال روی دادن است، بر کانال سوئز تاثیر بسیار منفی دارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان حمایت نظامی قاهره از ریاض وجود دارد گفت: عربستان هر درخواستی از ما بکند، طبیعتا آن را برآورده خواهیم کرد و البته تصمیم گیری با آن ها است.

این اظهارات درحالی است که طی روزهای گذشته حملات متقابل میان عربستان سعودی و نیروهای مسلح یمن تشدید شده است.

همزمان درگیری‌ها میان نیروهای مسلح یمن و نیروهای وابسته به عربستان در خاک یمن نیز در چند محور به ویژه در محور تعز ادامه دارد.