منابع سوری از گسترش قابل توجه حملات صهیونیست‌ها به قنیطره و درعا و حمله به زمین‌های کشاورزی خبر دادند.

جوان آنلاین: در سایه تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی به خاک سوریه همزمان با جنگ‌افروزی‌های این رژیم در سراسر منطقه و در حالی که رژیم ابومحمد جولانی در سوریه علاوه بر موضع انفعالی خود مقابل این تجاوزات، توافق امنیتی نیز با صهیونیست‌ها منعقد کرده است، زندگی ساکنان جنوب سوریه به‌ویژه استان قنیطره، در بحبوحه حملات و تجاوزات مداوم اسرائیل که کشاورزان، غیرنظامیان، جوانان و کودکان را هدف قرار می‌دهد، به وضعیتی از ترس و انتظار روزانه، وحشت از بازداشت، بمباران یا حتی مرگ تبدیل شده است.

در همین راستا منابع سوری از حمله جدید نیروهای اشغالگر صهیونیستی به جنوب سوریه خبر داده و اعلام کردند که نظامیان صهیونیست مجموعه‌ای از تهاجم‌ها را به حومه دمشق، قنیطره و درعا انجام دادند. این تهاجم‌ها شامل تخریب پادگان‌های نظامی متروکه، تیراندازی به سمت زمین‌های کشاورزی و جلوگیری از تکمیل ساخت و ساز غیرنظامیان در املاکشان بود.

منابع سوری در این زمینه به وب سایت قطری العربی الجدید گفتند که نیروهای اشغالگر اسرائیل روز دوشنبه پادگان‌های نظامی متروکه را در منطقه تل حربون، در نزدیکی روستای بیت جن در حومه غربی دمشق منفجر کردند. هنوز هیچ گزارش فوری از تلفات ناشی از انفجارها وجود ندارد و ماهیت تأسیسات نظامی هدف قرار گرفته توسط نیروهای اسرائیلی و میزان خسارات هنوز مشخص نیست.

این منابع تاکید کردند که در حومه جنوبی قنیطره، یک گروه از نظامیان صهیونیست متشکل از پنج وسیله نقلیه قبل از حرکت به سمت روستای بربقه، وارد روستای راسم السند شدند. این اقدام نظامی، جدیدترین مورد از سلسله حملات نیروهای اشغالگر به روستاها و شهرهای استان قنیطره در نزدیکی خط حائل است.

همچنین در حادثه‌ای مرتبط، یک گشت اسرائیلی متشکل از بیش از شش وسیله نقلیه نظامی وارد منطقه جنوب شهر الرفید در حومه جنوبی قنیطره شد. این اتفاق در حالی رخ داد که یکی از ساکنان محلی در حال حفر زمین برای مزرعه خود بود.

منابع محلی گزارش دادند که این گشت اسرائیلی مانع از ادامه کار ساخت و ساز چندین نفر از ساکنان شد و اسرائیلی‌ها محدودیت‌های بیشتری را بر فعالیت‌های غیرنظامی و کشاورزی در قنیطره اعمال می‌کنند.

این اقدامات در بحبوحه تهاجمات مداوم اسرائیل به حومه قنیطره، همراه با ایجاد ایست‌های بازرسی نظامی موقت، محدودیت‌های تردد ساکنان و دخالت در فعالیت‌های روزانه مردم محلی، از جمله کارهای کشاورزی و ساختمانی در مناطق نزدیک به محل‌های استقرار نیروهای اسرائیلی، انجام می‌شود.

از سوی دیگر، منابع محلی در حومه غربی درعا به العربی الجدید گفتند که یک نیروی اسرائیلی متشکل از چهار خودروی نظامی عصر دوشنبه وارد منطقه وادی الرقاد شده و به سمت زمین‌های کشاورزی تیراندازی کرده است. همچنین دو خودروی نظامی ارتش صهیونیستی هم صبح دیروز از دروازه ابوالغیثار وارد منطقه وادی الرقاد در حومه غربی درعا شدند.

به گفته منابع محلی، نیروهای اسرائیلی قبل از عقب‌نشینی به سمت سرزمین‌های اشغالی، سلاح‌های سنگین را به سمت زمین‌های کشاورزی شلیک کردند.

این تحولات جدید در میدان، در چارچوب حملات نظامی مداوم اسرائیل در داخل خاک سوریه، به ویژه در استان‌های قنیطره و درعا و حومه غربی دمشق، رخ می‌دهد.

این درحالی است که استان‌های جنوبی سوریه، درعا و قنیطره، در ماه‌های اخیر شاهد افزایش قابل‌توجه سرعت حملات اسرائیل بوده‌اند. نیروهای اشغالگر تقریباً روزانه در چندین منطقه مرزی عملیات انجام می‌دهند، از جمله عملیات جست‌وجو و آدم‌ربایی که اغلب کشاورزان و چوپانان را هدف قرار می‌دهد.

منابع محلی گزارش می‌دهند که تهاجمات نیروهای اسرائیلی به یک اتفاق روزمره تبدیل شده است که هر لحظه بدون هشدار رخ می‌دهد و با تیراندازی، یورش و بستن جاده‌های اصلی همراه است. ارتش اسرائیل در جاده‌ها، ایست‌بازرسی‌های متعددی ایجاد و از عبور شهروندان سوری جلوگیری می‌کند. ساکنان جنوب سوریه به‌ویژه قنیطره، گاهی اوقات به‌دلیل بسته شدن جاده‌ها ساعت‌ها سرگردان می‌شوند که زندگی آنها را مختل می‌کند و آنها را در حالت ترس مداوم قرار می‌دهد.