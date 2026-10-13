سیل و طوفان، جنوب کالیفرنیا را در هم کوبید

رسانه‌های آمریکایی اعلام کردند امواج سهمگین ناشی از یک طوفان «پساحاره‌ای» موسوم به «راشل» در طول آخر هفته، خانه‌ها را در سراسر جنوب کالیفرنیا در هم کوبید و برخی از املاک را در معرض خطر تخریب کامل قرار داد.

جوان آنلاین: این طوفان همچنین باعث جاری شدن سیل ناگهانی و آبگرفتگی شدید در «لاس وگاس» به ویژه در نوار ساحلی شد.

به گزارش ایسنا، طوفان راشل در حالی که به یک سامانه پساحاره‌ای تبدیل شده بود، ابتدا در ایالت «باخا کالیفرنیا»ی مکزیک به خشکی رسید و بقایای آن با حرکت به سمت شمال، از جنوب کالیفرنیا در جنوب غربی ایالات متحده عبور کرد و خساراتی برجای گذاشت.

پیش از راشل، دو طوفان دیگر به نام‌های «ایسایاس» و «سایمون» نیز مناطق حاشیه اقیانوس آرام را درنوردیدند و خسارات و تلفاتی برجای گذاشتند. راشل و سایمون به عنوان بخشی از یک دوره فوق‌العاده از فعالیت طوفان در سراسر اقیانوس آرام، سواحل غربی مکزیک را نیز درنوردیده‌اند.

به گزارش الجزیره، اقیانوس آرام شمال شرقی و مرکزی امسال فصل طوفان بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است که بخشی از آن به دلیل پدیده آب و هوایی ال نینو است که منجر به گرم شدن آب‌ها در بخش‌هایی از منطقه می‌شود. تاکنون ۲۱ طوفان نامگذاری شده در اقیانوس آرام ثبت شده است.