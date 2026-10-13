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تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۳
ورزش » ساير

موافقت تاج با برنامه‌های آماده‌سازی قلعه‌نویی

ث رئیس فدراسیون فوتبال در نشست دپارتمان تیم‌های ملی با برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی بزرگسالان برای جام ملت های آسیا موافقت کرد.

جوان آنلاین:نشست دپارتمان تیم‌های ملی با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، مهدی محمدنبی نایب‌رئیس فدراسیون و مدیر تیم ملی بزرگسالان، مهدی خراطی رئیس دپارتمان تیم‌های ملی و در مقاطعی با حضور علی تارقلی‌زاده مدیر فنی و توسعه برگزار شد.

در این نشست، برنامه‌های پیش‌روی تیم‌های ملی فوتبال مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بخش مهمی از گفت‌وگوها به روند آماده‌سازی تیم ملی بزرگسالان برای حضور در جام جهانی اختصاص داشت.

مهدی تاج در این جلسه با ادامه حمایت‌های پشتیبانی و لجستیکی از تیم ملی موافقت کرد و از مجموعه‌های مرتبط خواست تمام ظرفیت خود را برای اجرای برنامه‌های موردنظر امیر قلعه‌نویی به کار بگیرند. بر این اساس، برگزاری اردوهای مدنظر سرمربی تیم ملی در فیفادی آبان‌ماه و همچنین آغاز برنامه‌ریزی برای اردوی آماده‌سازی جام ملت‌های آسیا در دستور کار قرار دارد.

در بخش دیگری از این نشست، موضوع انتخاب سرمربی تیم ملی امید نیز مطرح شد؛ هرچند گفت‌وگوها در این زمینه به جمع‌بندی نهایی نرسید و با وجود توافق‌های اولیه با یحیی گل‌محمدی، هنوز عقد قرارداد با این مربی قطعی نشده است.

به این ترتیب، در شرایطی که برنامه‌ریزی برای آماده‌سازی تیم ملی بزرگسالان با حمایت رئیس فدراسیون دنبال می‌شود، وضعیت نیمکت تیم امید همچنان در انتظار تصمیم نهایی مسئولان فدراسیون و یحیی گل محمدی برای انعقاد قرارداد است.

برچسب ها: تاج ، فوتبال ، تیم‌ملی
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