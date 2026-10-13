کد خبر: 1384368
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۹
بين‌الملل » اخبار كلی

یمن: از هر اقدام انقلابی علیه بن سلمان در داخل عربستان حمایت می‌کنیم

محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن از آمادگی این کشور برای همکاری با هر گونه اقدام داخلی در عربستان برای برکناری ولی عهد این کشور خبر داد.

جوان آنلاین: محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن تاکید کرد: دلیلی که محمد بن سلمان را به تجاوز به یمن ترغیب کرد این بود که تصور می کرد می تواند این جنگ را در مدت زمانی بسیار کوتاه به پایان برساند. به همین دلیل، عملیات تجاوز به یمن را «طوفان قاطعیت» نامید. اما خیلی زود دریافت که پیروزی از طریق نظامی امکان پذیر نیست. از این رو از آن زمان به بعد در سال ۲۰۱۷ روی عملیات دیگری حساب باز کرد.

به گزارش مهر، وی اضافه کرد: بن سلمان در مصاحبه با داوود الشریان خبرنگار سعودی بر سیاست «نبرد نفس طولانی» تاکید کرد و گفت که عربستان منابع و تجهیزات لازم را در اختیار دارد، در حالی که یمن نه منابع و تجهیزات دارد و نه پول؛ زیرا یمن در محاصره قرار گرفته و عربستان ثروت های نفتی و گازی یمن را غارت می کند. بن سلمان در ادامه پرسید: اگر این جنگ به نفع ما است چرا از این فرصت استفاده نکنیم؟

البخیتی تصریح کرد: ما معتقدیم هدف از عملیات نظامی ما علیه زیرساخت های عربستان انتقام گرفتن یا تلافی نیست بلکه می خواهیم این پیام را به بن سلمان برسانیم که دیگر نمی تواند از موضع امن به تجاوز علیه یمن ادامه دهد. آنچه او نبرد نفس طولانی می نامد به نفع عربستان نیست زیرا هزینه این جنگ برای عربستان بسیار بیشتر از هزینه آن برای یمن خواهد بود.

وی گفت: این یک اهرم فشار کافی برای وادار کردن بن سلمان به پذیرش مطالبات عادلانه و منصفانه یمن مبنی بر پایان دادن به جنگ و رفع محاصره از سوی هر دو طرف است به ویژه آنکه هر دو طرف توانایی نابود کردن زیرساخت های یکدیگر و محاصره طرف مقابل را دارند. پایان دادن به جنگ و رفع محاصره به یک منفعت مشترک برای عربستان و یمن تبدیل شده است هرچند منفعت عربستان در این زمینه بیشتر از یمن است.

البخیتی تاکید کرد: با این حال لجاجت بن سلمان ممکن است او را به ادامه جنگ سوق دهد با وجود آنکه هزینه این جنگ برای عربستان بسیار سنگین خواهد بود و در نهایت به نابودی تمام زیرساخت های این کشور که طی ده ها ساخته شده منجر می شود. این زیرساخت ها متعلق به بن سلمان نیستند، بلکه حق مردم سرزمین حرمین شریفین هستند. ما تمایلی به نابودی تمام زیرساخت های این کشور نداریم. به همین دلیل، اگر بن سلمان بر ادامه این مسیر پافشاری کند در آن صورت مردم سرزمین حرمین شریفین باید دست به کار شوند؛ یا یک حرکت مردمی در سراسر این سرزمین شکل بگیرد یا مخالفان سعودی به ویژه جریان بیداری اسلامی وارد عمل شوند و یا خاندان حاکم در عربستان نیز برای برکناری بن سلمان و روی کار آوردن امیر دیگری از خاندان آل سعود اقدام کند زیرا ادامه حکومت بن سلمان دیگر به نفع عربستان و مردم سرزمین حرمین شریفین نیست.

وی گفت: ما نیز به نوبه خود به همه اعلام می کنیم که آمادگی داریم به طور کامل با هرگونه حرکت مردمی در سرزمین حرمین شریفین و هرگونه اقدام مخالفان سعودی از جمله جریان بیداری اسلامی همکاری کنیم به ویژه آنکه ده ها هزار نفر از پیروان این جریان در زندان های بن سلمان به سر می برند. همچنین آمادگی داریم در صورت اقدام خاندان حاکم برای برکناری بن سلمان با آن همکاری کنیم تا از نابودی زیرساخت های سرزمین حرمین شریفین جلوگیری شود. این زیرساخت ها با درآمد حاصل از ثروت های نفتی و گازی که خداوند به این سرزمین عطا کرده، ساخته شده اند. درآمدهای مناسک حج و عمره نیز منابع مالی قابل توجهی برای این کشور فراهم کرده است.

البخیتی اضافه کرد: بن سلمان و خاندان آل سعود این زیرساخت ها را با پول شخصی خود نساخته اند، بلکه بخش زیادی از این منابع مالی را نیز به سرقت برده اند. به شما قول می دهیم که آماده همکاری با یک حرکت انقلابی در سراسر سرزمین حرمین شریفین یا با مخالفان سعودی به رهبری جریان بیداری اسلامی و یا با هرگونه اقدامی در داخل خاندان حاکم برای برکناری بن سلمان احمق هستیم.

برچسب ها: محمد البخیتی ، انصار الله یمن ، بن سلمان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برق هسته‌ای باید به یکی از پایه‌های امنیت انرژی ایران تبدیل شود

بدون شرح

زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!

سپاه و ارتش آماده دفاع از تنگه هرمز هستند

نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه

نیویورک‌تایمز: جنگ با ایران، نقاط ضعف آمریکا را برملا کرد

پزشکیان: باید با اتحاد ایران را به جایگاه اصلی خود برسانیم

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی

پیام ارتش یمن برای القسام و سرایا القدس: تا پیروزی کامل کنارتان هستیم

شیخ نعیم قاسم: اسرائیل نمی‌تواند در جنوب لبنان بماند

انفجار در مسیر خودروی پلیس در زاهدان

طوفان‌الاقصی؛ لحظه‌ای که جغرافیای قدرت در غرب آسیا شکست

آیا احمد الشرع به سمت مشارکت در جنگ یمن می‌رود؟

تذکر مفسر کبیر

به نام شهدا جفا نکنید!

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر ماه بدون ثبت‌نام/ خوداظهاری برای آبان ادامه دارد

درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری

خودکشی پس از قتل دختر مورد علاقه در پاساژ سعدی

گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ

توضیحات معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش کالابرگ

به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!

خشایارستیزی روبی کوچولو

راز شوهر فراری با عکس‌های ماه‌عسل لو رفت

کلثوم اکبری قاتل سریالی پیرمرد‌ها قصاص می‌شود

جنگ امریکا علیه ایران نقطه کانونی پیچ تاریخی جهان

طوفان الاقصی؛ کابوس تونل‌های غزه، یا تعبیر یک رویا

نگهبانان خلیج فارس از مهدوی تا تنگسیری

آقا‌محمد شهادت را در وقت اضافه کسب کرد

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند

در صورت حمله مجدد آمریکا؛ هیچ خط قرمزی برای ایران وجود نخواهد داشت

سهم معلمان عدالت‌آموز، تبعیض نیست‌

فداکاری پلیس نباید عادی‌انگاری شود

انتقام خون شهیده نصرت افتخاری از تروریست‌ها حتمی است

سرنوشت تولید فیلم یحیی سنوار به بایگانی ختم شد!

ابطال انتخابات وجاهت ورزش را زیر سؤال می‌برد

پروژه جنگی نتانیاهو برای تعویق انتخابات

اطلاعیه کالابرگ مهر ۱۴۰۵؛ مبلغ جدید اضافه نشد

خروج از ان‌پی‌تی مطالبه‌ای در پاسخ به ناکامی تعهدات

وارونه‌نمایی واقعیت، پیمان‌شکنی‌های آمریکا را نمی‌پوشاند

سرلشکر رضایی: جنگ شود این‌بار دیتاسنتر و کابل‌ها را نابود می‌کنیم

حمایت آقای خاص از امباپه

زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان

دشمن ناکام از تقابل نظامی امنیت داخلی را هدف گرفته است

این وکلای کارچاق‌کن و مالیات‌گریز!

عشق‌آباد هم راهبرد انزوای ایران را شکست

سفره‌های مردم چشم‌انتظار نان کامل

تقدیر از پزشکیان بسیجی

آمریکا و رژیم صهیونیستی جنایتکارترین دشمنان معاصر هستند

حلقه‌های گم‌شده سینمای کودک کجاست؟

واکنش عراقچی به پنهان کاری سنتکام از خسارات وارد آمده به ارتش آمریکا

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اعتراضات فرانسه بحران آموزش یا مشروعیت؟
حافظ‌کشی به رسم دیوانگان
گفت‌وگو با ظهوریان/ وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس توجیه دارد؟!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ شهادت بخشی از زندگی قهرمان‌های واقعی
هوش مصنوعی زیست تحصیلی کودکان را به کجا می‌برد؟
حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان
رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور
روایاتی از شهادت محمد حسین بیات/ مادری که مثل کوه ایستاده بود
بوی کلاس در مدرسه آنلاین گم می‌شود
چرا تخلفات موتوری‌ها در تهران پایان نمی‌یابد؟
مصاحبه حجت احمدی و علی دهقان بعد از تساوی پیکان مقابل شمس آذر قزوین
مصاحبه میلاد سورگی و محمد مهدی منصوری بعد از تساوی شمس آذر قزوین مقابل پیکان
سرمربی پیکان: سود جوانگرایی تیم ها در آینده نصیب تیم ملی هم می شود
سرمربی شمس آذر قزوین: بعد از یک ماه بازیکنان در شرایط مسابقه نبودند/ امسال یکی از باکیفیت ترین تیم های لیگ هستیم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار