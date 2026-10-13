اخراج ۷۶ استاد و دانشگاهی در آمریکا و کانادا به دلیل حمایت از فلسطین

انجمن مطالعات خاورمیانه اعلام کرد که از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون، ۷۶ استاد و دانشگاهی در آمریکا و کانادا به دلیل مواضع یا فعالیت‌های مرتبط با حمایت از فلسطین، شغل خود را از دست داده‌اند.

جوان آنلاین: بر اساس گزارش این انجمن، در مجموع ۱۹۶ اقدام تنبیهی علیه دانشگاهیان و کارکنان مراکز آموزشی ثبت شده که شامل ۷۶ مورد اخراج از کار، ۵۹ مورد تعلیق یا ممنوعیت ورود به دانشگاه‌ها و ۳۵ مورد تحقیق و بازجویی اداری بوده است.

به گزارش ایرنا، این اقدامات افرادی را شامل شده که در تظاهرات حمایت از فلسطین شرکت کرده، بیانیه‌های دفاع از حقوق فلسطینیان را امضا کرده و یا مواضعی انتقادی نسبت به اشغالگری منتشر کرده‌اند.

طبق این گزارش، ۵۴ درصد موارد ثبت‌ شده به فعالیت‌های انجام‌ شده در محیط دانشگاه اما خارج از کلاس‌های درس مربوط بوده است.

انجمن مطالعات خاورمیانه نسبت به پیامدهای این اقدامات بر آزادی بیان و استقلال دانشگاهی در آمریکا و کانادا هشدار داده است.