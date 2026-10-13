کد خبر: 1384353
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تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۸
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تداوم فعالیت سامانه‌های بارشی؛ هوای تهران گرم‌تر و آلوده‌تر می‌شود

سازمان هواشناسی یک مقام مسئول سازمان هواشناسی گفت:فعالیت سامانه‌های بارشی در روزهای آینده ادامه دارد و دمای تهران تا پنجشنبه (۲۳ مهر) افزایش می‌یابد؛ همچنین آلودگی هوا تا روز چهارشنبه (۲۲ مهر) تشدید می‌شود.

جوان آنلاین: صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور، با تشریح آخرین پیش‌بینی وضعیت آب‌وهوای کشور، اظهار کرد: امروز (سه‌شنبه، ۲۱ مهر) در مناطق شمال‌غرب، غرب، مرکز، دامنه‌های شمالی و جنوبی البرز، دامنه‌های جنوبی زاگرس و شمال‌شرق کشور بارش پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش مهر، وی افزود: فردا (چهارشنبه، ۲۲ مهر) در دامنه‌های البرز مرکزی و شرقی، بخش‌هایی از مرکز و شرق کشور و دامنه‌های جنوبی زاگرس بارش رخ می‌دهد. همچنین روز پنجشنبه در مناطق غربی و شمال‌غرب و روز جمعه در شمال‌غرب و مناطق شمالی کشور، در برخی ساعات رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و گاهی گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: طی پنج روز آینده، در ارتفاعات استان‌های هرمزگان و کرمان و برخی نقاط سیستان و بلوچستان، در ساعات بعدازظهر و شب، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقت رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در مناطق شمال‌غرب، غرب و شرق کشور و روزهای پنجشنبه (۲۳ مهر) و جمعه (۲۴ مهر) در شرق کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود که گاهی با خیزش گردوخاک همراه خواهد بود.

ضیائیان تصریح کرد: آسمان تهران امروز (۲۱ مهر) کمی ابری خواهد بود و در بعضی ساعات غبار رقیق و گاهی وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود. همچنین در ساعات شب، افزایش ابر رخ می‌دهد. حداقل دمای تهران ۱۷ و حداکثر دما ۲۷ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

وی با اشاره به تغییرات دمایی استان تهران گفت: از امروز تا روز پنجشنبه (۲۳ مهر)، روند افزایش نسبی دما در سطح استان تهران پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا یادآور شد: تا روز چهارشنبه (۲۲ مهر)، افزایش آلاینده‌های جوی، به‌ویژه ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون، در مناطق مرکزی و جنوبی تهران پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: در این شرایط، کاهش کیفیت هوا تا حد ناسالم برای گروه‌های حساس پیش‌بینی می‌شود و در صورت مهار نشدن منابع انتشار آلاینده‌های جوی، گاهی ناسالم شدن هوا برای تمام گروه‌ها در نواحی پرتردد مناطق مرکزی و جنوبی شهر تهران نیز دور از انتظار نیست.

برچسب ها: صادق ضیائیان ، سازمان هواشناسی ، آلودگی هوا
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