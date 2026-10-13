کد خبر: 1384350
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تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۵
جامعه » اخبار كلی

فعالیت‌های آموزش عمومی قرآن در همه بخش‌های اجرایی کشور دنبال شود

مسیب زاده دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور گفت: در کنار باور و اعتقاد به اهمیت فعالیت‌ها، لازم است شرح وظایف هر بخش به‌روشنی مشخص باشد و مسئولان بدانند در چه جایگاهی قرار دارند.

جوان آنلاین: محمدرضا مسیب‌زاده در جلسه برخط کارگروه‌های استانی توسعه آموزش عمومی قرآن کشور، با اشاره به نقش دبیران کارگروه‌های استانی در هماهنگی فعالیت‌های حوزه آموزش عمومی قرآن اظهار کرد: بخش اصلی اجرای برنامه‌های این حوزه در استان‌ها رقم می‌خورد و تحقق اهداف تعیین شده در سند راهبردی، به تلاش، همراهی و باور قلبی مسئولان و دست‌اندرکاران وابسته است.

به گزارش مهر، وی با تأکید بر اینکه فعالیت‌های کارگروه های نباید صرفاً به آموزش و پرورش محدود شود، افزود: آموزش و پرورش یکی از بخش‌های فعالیت این کارگروه‌ها هستند و دبیران استانی مسئولیت هماهنگی فعالیت‌های قرآنی استان خود را بر عهده دارند. لازم است برنامه‌ها در همه دستگاه ها و نهادهای عضو کارگروه های استانی دنبال شوند و از تمام ظرفیت موجوداستفاده شود.

مسیب‌زاده با اشاره به ضرورت شناخت مسئولیت‌ها و پیگیری جدی امور بیان کرد: در کنار باور و اعتقاد به اهمیت فعالیت‌ها، لازم است شرح وظایف هر بخش به‌روشنی مشخص باشد و مسئولان بدانند در چه جایگاهی قرار دارند و برای رسیدن به چه هدفی تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به تعدد مسئولیت‌ها، جلسات و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی ادامه داد: مسئولان در بخش‌های مختلف با وظایف متعددی روبه‌رو هستند با این حال، ضروری است هر فرد مسئولیت پذیرفته‌شده خود را بر اساس شرح وظایف با جدیت دنبال کند.

دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور با تأکید بر اهمیت جایگاه فعالیت‌های قرآنی خاطرنشان کرد: خدمت به قرآن کریم مسئولیتی ارزشمند است و انتظار می‌رود دست‌اندرکاران این حوزه، در کنار سایر مسئولیت‌های خود، با اعتقاد و جدیت این مأموریت را نیز دنبال کنند.

ضرورت ایجاد ساختار اجرایی مشخص برای فعالیت‌های قرآنی استان‌ها

وی با اشاره به نقش حمایت و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد برنامه‌های قرآنی گفت: لازم است مسئولان استان‌ها از جمله استانداران و فرمانداران،ائمه جمعه از این فعالیت‌ها حمایت کنند. همچنین دبیران کمیسیون‌ها و کارگروه‌های استانی باید با استفاده از ظرفیت مسئولان و دستگاه‌های مرتبط، زمینه اجرای مؤثر برنامه‌ها را فراهم کنند.

مسیب زاده پیشنهاد کرد در استان‌هایی که ساختار مشخصی برای این حوزه وجود ندارد، جایگاه اداری ویژه‌ای برای پیگیری فعالیت‌های قرآنی در نظر گرفته شود.

مسیب زاده افزود: ایجاد یک اتاق یا واحد ویژه و تعیین رابط مشخص برای فعالیت‌های قرآنی می‌تواند به هماهنگی بهتر امور کمک کند. همچنین ضروری است از ظرفیت نیروهای فعال و متخصص این حوزه استفاده شود تا پیگیری برنامه‌ها به شکل منسجم‌تری انجام گیرد.

شناسایی نیروهای قرآنی و توانمندسازی معلمان

وی همچنین طرح ملی اتقان که با هدف ارتقای توانمندی های قرآنی معلمان برگزار می گردد نیز اشاره کرد و افزود: برای نظارت دقیق بر حسن اجرای طرح کارگروه ملی اتقان با مسئولیت معاونت ابتدایی و با حضور معاونت پرورشی و فرهنگی و سازمان پژوهش ،معاونت پشتیبانی و مرکز منابع انسانی تشکیل و امر نظارت بر استان های مجری را با جدیت دنبال می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اعتبارات فعالیت‌های قرآنی پرداخت و بر ضرورت هزینه‌کرد منابع مالی بر اساس اهداف و شرح وظایف تعیین‌شده تأکید کرد.

مسیب‌زاده با اشاره به پیش‌بینی اعتبار برای پشتیبانی از فعالیت‌های دبیرخانه‌ها در استان‌ها گفت: اعتبارات باید متناسب با مأموریت‌های تعیین‌شده هزینه شوند و لازم است میان دستگاه‌های مرتبط در زمینه تأمین و تخصیص منابع هماهنگی وجود داشته باشد.

برچسب ها: آموزش قرآن ، فعالیت قرآنی ، دستگاه های اجرایی
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