دیدار مجمع نمایندگان استان تهران با وزیر امور خارجه

وزیر امور خارجه در دیدار با مجمع نمایندگان استان تهران، ضمن تشریح آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، مهم‌ترین اقدامات و ابتکارات دستگاه دیپلماسی برای تأمین منافع ملی کشورمان را تشریح کرد.

جوان آنلاین: در ادامه مشورت‌های مستمر میان مجلس شورای اسلامی و وزارت امور خارجه درباره مسائل سیاست خارجی و امنیت ملی کشور، عصر دوشنبه نشستی با حضور مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی و سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، برگزار شد.

در این نشست، وزیر امور خارجه ضمن تشریح آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، گزارشی از مهم‌ترین اقدامات و ابتکارات دستگاه دیپلماسی برای تأمین منافع ملی کشور ارائه کرد.

عراقچی تصریح کرد: دستگاه دیپلماسی ضمن پیگیری حقوق و منافع ملی ایران در عرصه بین‌المللی، استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی برای تأمین منافع ملی را با جدیت دنبال می‌کند.

وی همچنین با تشریح اولویت‌های سیاست خارجی کشور، بر اهمیت توسعه روابط با کشورهای همسایه و منطقه، گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای مختلف، بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها و تقویت دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای برای تبیین مواضع و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

در این نشست، نمایندگان استان تهران نیز دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود را درباره موضوعات مختلف سیاست خارجی مطرح کردند و پرسش‌هایی درباره برخی مسائل این حوزه از وزیر امور خارجه پرسیدند که عراقچی به آن‌ها پاسخ داد.

نمایندگان مجمع استان تهران با اشاره به ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی و حمایت از تلاش‌های دستگاه دیپلماسی در صیانت از منافع ملی، بر اهمیت هم‌افزایی میان قوای کشور و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های ملی برای مقابله با تهدیدها و پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند.