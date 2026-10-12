کد خبر: 1384250
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تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰
اقتصاد » اخبار کلی

زمستان پیش رو و ضرورت انتخاب سکانداری آشنا به پیچیدگی‌های صنعت نفت

اعظم فارسیجانی

جوان آنلاین: با نزدیک شدن به فصل سرد سال، صنعت نفت و گاز ایران بار دیگر در برابر مجموعه‌ای از چالش‌های به هم پیوسته قرار می‌گیرد؛ چالش‌هایی که از ناترازی گاز و محدودیت تأمین سوخت نیروگاه‌ها و صنایع آغاز می‌شود و تا ضرورت بازسازی تأسیسات، افزایش ظرفیت تولید و حفظ پایداری صادرات نفت ادامه می‌یابد. عبور موفق از این شرایط، بیش از هر چیز به تصمیم‌گیری به موقع، مدیریت هماهنگ و انتخاب مدیری نیاز دارد که شناختی عمیق از ساختار و اقتضائات این صنعت داشته باشد. 
ناترازی گاز دیگر مسئله‌ای مقطعی و محدود به چند ماه سرد سال نیست، بلکه به یکی از مهم‌ترین متغیر‌های اثرگذار بر اقتصاد، تولید صنعتی و امنیت انرژی کشور تبدیل شده است. افزایش مصرف در بخش خانگی، محدودیت رشد تولید، نیاز به سرمایه‌گذاری در میدان‌های گازی و ضرورت بهینه‌سازی مصرف، همگی نشان می‌دهند که مدیریت زمستان پیش رو نیازمند برنامه‌ای فراتر از راهکار‌های کوتاه مدت است. هرگونه اختلال در تأمین گاز می‌تواند زنجیره‌ای از پیامد‌ها را در نیروگاه‌ها، صنایع بزرگ و بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد کند. در چنین شرایطی، تعیین تکلیف مدیریت ارشد وزارت نفت اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. صنعت نفت به مدیری نیاز دارد که علاوه بر توان تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی، با پیچیدگی‌های عملیاتی شرکت‌های تابعه، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، الزامات تولید و دشواری‌های تجارت بین‌المللی انرژی آشنا باشد. تجربه اجرایی در سطوح مختلف صنعت، شناخت نیروی انسانی متخصص و آگاهی از ظرفیت‌ها و گلوگاه‌های موجود می‌تواند زمان تصمیم‌گیری را کاهش دهد و امکان استفاده مؤثرتر از منابع را فراهم کند. 
از سوی دیگر، آسیب‌دیدگی بخشی از تأسیسات و زیرساخت‌های صنعت نفت و گاز، ضرورت بازسازی و نوسازی را برجسته‌تر کرده است. حفظ سطح تولید، تأمین پایدار خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و پاسخگویی به نیاز روزافزون کشور، بدون برنامه‌ریزی دقیق و تخصیص هدفمند منابع امکان‌پذیر نخواهد بود. در این میان، هماهنگی میان شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش و دیگر مجموعه‌های مرتبط، نقشی تعیین‌کننده در عبور از محدودیت‌ها دارد. 
موضوع صادرات نفت نیز نباید در سایه مسائل داخلی به حاشیه رانده شود. در شرایط تحریم و رقابت فشرده در بازار‌های جهانی، حفظ بازارها، مدیریت هزینه‌ها، توسعه روش‌های فروش و بازگرداندن منابع حاصل از صادرات، نیازمند مدیریتی واقع‌بینانه و آشنا با الزامات عملیاتی و تجاری است. هر تصمیمی که به کاهش ظرفیت تولید یا اختلال در روند صادرات منجر شود، می‌تواند بر درآمد‌های ارزی کشور و توان تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای اثر بگذارد. 
از همین رو، انتخاب وزیر نفت نباید صرفاً تابع ملاحظات سیاسی یا جابه‌جایی‌های مدیریتی باشد. معیار اصلی باید توانایی اداره مجموعه‌ای پیچیده، برخورداری از سابقه اجرایی معتبر، شناخت میدانی از صنعت و قابلیت ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف باشد. در مقطع کنونی، تداوم مسیر مدیریتی و پرهیز از تغییرات شتاب‌زده می‌تواند به حفظ تمرکز سازمانی و پیشبرد برنامه‌های ضروری کمک کند؛ به ویژه اگر ساختار موجود از مدیری برخوردار باشد که پیش‌تر مسئولیت‌های مهم اجرایی را بر عهده داشته و با ظرفیت‌ها و محدودیت‌های شرکت‌های اصلی صنعت نفت آشنا باشد. 
در این چارچوب، ارزیابی عملکرد مدیرانی که از بدنه تخصصی صنعت نفت برخاسته‌اند و سابقه اداره مجموعه‌های بزرگ عملیاتی را در کارنامه دارند، می‌تواند بخشی از فرایند تصمیم‌گیری باشد. آشنایی با سازوکار‌های تولید و صادرات، شناخت نیرو‌های متخصص و تجربه مواجهه با محدودیت‌های واقعی صنعت، مزیت‌هایی هستند که نمی‌توان به سادگی و در مدت کوتاه جایگزین کرد. 
زمستان پیش رو فرصتی برای آزمون تصمیم‌های مدیریتی نیست، بلکه مقطعی حساس است که پیامد‌های هر انتخاب می‌تواند مستقیماً بر امنیت انرژی و فعالیت اقتصادی کشور اثر بگذارد. در چنین وضعیتی، اولویت باید انتخاب مدیری باشد که با اتکا به تجربه، شناخت کارشناسی و توان اجرایی بتواند از ظرفیت‌های موجود استفاده کند، روند بازسازی و توسعه را شتاب بخشد و صنعت نفت را با کمترین وقفه از شرایط دشوار پیش رو عبور دهد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: زمستان ، نفت ، گاز
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