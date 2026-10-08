احتمال تشدید حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان/ مذاکرات محکوم به شکست است

جوان آنلاین: به نقل از شبکه النشرة، دولت آمریکا در تلاش است تا دور جدیدی از مذاکرات رژیم صهیونیستی و لبنان را برگزار کند و طبق آخرین اطلاعات به دست آمده، شهر تامپا در ایالت فلوریدا و مشخصا مقر فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) احتمالا طی روز‌های ۲۰ تا ۲۲ اکتبر (۲۸- ۳۰ مهر) میزبان مذاکرات لبنان و رژیم صهیونیستی تحت نظارت آمریکا خواهد بود.

به گزارش ایرنا، این دور از مذاکرات بر جنبه‌های میدانی اجرا نشده «توافق چارچوب» و ترتیبات میدانی که قرار است در جنوب به ویژه پس از آغاز عقب‌نشینی نیرو‌های سازمان ملل اتخاذ شود و نیز جزئیات سازوکار عقب‌نشینی ژیم صهیونیستی در آینده، استقرار نیرو‌های ارتش لبنان در مناطق موسوم به «مناطق آزمایشی» و دیگر موضوعات متمرکز خواهد بود.

بر اساس این گزارش، طرف لبنانی تمایل دارد هر گونه جلسه جدید به پس از انتخابات پارلمانی اسرائیل در ۲۷ اکتبر (۵ آبان) موکول شود، اما آمریکا تصمیم دارد این مذاکرات را پیش از انتخابات برگزار کند از سوی دیگر طرف لبنانی سعی دارد علاوه بر نمایندگان نظامی، نمایندگان سیاسی را نیز به این جلسه اعزام کند تا ارتش تحت فشار قرار نگیرد و برای بررسی راهکار‌های اجرای کامل مفاد توافق چارچوب به ویژه بخش مربوط به آغاز عقب‌نشینی اسرائیل از مناطق آزمایشی و تعیین جدول زمانی آن، تلاش بیشتری صورت گیرد، اما اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که این جلسه تنها به بررسی مسائل نظامی میدانی بدون پرداختن به هیچ افق سیاسی، متمرکز خواهد بود.

احتمال شکست دور بعدی مذاکرات بیروت- تل آویو

از سوی دیگر هیأت اسرائیلی دائما در تلاش است تا از طریق اتهام‌زنی به مسئولان رسمی و امنیتی لبنان مبنی بر عدم اجرای تصمیمات مربوط به انحصار سلاح نه در جنوب و نه در هیچ مکان دیگری در لبنان، از اجرای هر گونه عقب‌نشینی از مناطق اشغالی شانه خالی کند و این یعنی دور آتی مذاکرات نیز محکوم به شکست است و طرف لبنانی بدون دریافت هیچ امتیازی از طرف اسرائیلی، امتیازات زیادی را ارائه می‌کند و تجاوزات نیرو‌های اسرائیل اعم از منفجر کردن و تخریب خانه‌ها، بمباران، پرواز‌های جاسوسی و ... نیز ادامه دارد.

به نوشته النشره، با توجه به مخالفت حزب‌الله با ایده تحویل سلاح در سایه ادامه حضور اشغالگران، آزاد نشدن اسرا و آوارگی مردم جنوب، این چرخه معیوب (مذاکرات) همچنان طولانی خواهد شد چ

النشره همچنین افزود: خطر کنونی در احتمال روی آوردن بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل به گزینه نظامی طی هفته‌های آینده نهفته است تا دامنه اشغال مناطق جنوبی را به سمت النبطیه و التفاح از طریق اجرای سیاست الحاق آرام، اما منظم، گسترش دهد؛ مشابه سناریویی که در شهرک المنصوری رخ داد و شامل آوارگی اجباری ساکنان آن پیش از شروع عملیات تخریب و ویرانی بود. همچنین خطر کنونی شهرک‌ها و مناطقی مثل بیت یاحون، حداثا، برعشیت، وادی زبقین، دیر سریان، وادی السلوقی، وادی الحجیر، کفر تبنیت و النبطیه الفوقا و ... را تهدید می‌کند.