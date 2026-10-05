فضای هوایی شهر ریاض در پی هشدار‌های صریح نیرو‌های یمنی با ناامنی و اختلال در ناوبری پروازی مواجه شد.

جوان آنلاین: تداوم هشدار‌های نظامی و امنیتی از سوی یمن، آسمان پایتخت عربستان سعودی را برای دومین بار در فاصله چند ساعت با اختلال جدی مواجه ساخت.

به گزارش تسنیم، فضای هوایی شهر ریاض در پی هشدار‌های صریح نیرو‌های یمنی با ناامنی و اختلال در ناوبری پروازی مواجه شد.

پیش از این مرکز هماهنگی عملیات انسانی یمن به شرکت‌های هواپیمایی فعال در آسمان عربستان سعودی درباره خطرات تردد هشدار داد.

این بیانیه در حالی منتشر می‌شود که شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی همچنان از حریم هوایی عربستان برای پرواز‌های خود استفاده می‌کنند و ممکن است در معرض خطرات ناشی از تحولات نظامی قرار گیرند.

این هشدار در شرایطی صادر می‌شود که عربستان سعودی به حملات تجاوزکارانه خود به مناطق مختلف یمن شدت داده است.

نیرو‌های مسلح یمن در ماه‌های اخیر بار‌ها تأکید کرده‌اند که در صورت ادامه تجاوزات و محاصره، دامنه عملیات خود را گسترش خواهند داد.

پیش‌تر نیز مقامات یمنی هشدار داده بودند که فضای هوایی عربستان و مناطق حساس این کشور در تیررس نیرو‌های مسلح یمن قرار دارد.