کد خبر: 1381655
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تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۴۰۵ - ۰۵:۴۰
تاریخ » اخبار کلی
در حاشیه انتشار مجموعه‌ای متفاوت از اشعار رهبر شهید انقلاب اسلامی

برگ‌ها و برگزیده‌هایی «از دفتر شعر امین»

1 اثری که هم‌اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه که بر مجلد آن درج شده است، «منتخبی از سروده‌های حضرت آیت‌الله العظمی شهید سیدعلی خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه)» را دربردارد. این مجموعه از سوی یک کارگاه هنری و با مدیریت استاد مسعود نجابتی تولید شده و انتشارات انقلاب اسلامی آن را روانه بازار کتاب ساخته است
سمانه صادقی

جوان آنلاین: اثری که هم‌اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه که بر مجلد آن درج شده است، «منتخبی از سروده‌های حضرت آیت‌الله العظمی شهید سیدعلی خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه)» را دربردارد. این مجموعه از سوی یک کارگاه هنری و با مدیریت استاد مسعود نجابتی تولید شده و انتشارات انقلاب اسلامی آن را روانه بازار کتاب ساخته است. تارنمای انتشارات آثار برات در معرفی «از دفتر شعر امین»، اشارت به نکات پی آمده را از نظر دور نداشته است:
«از دفتر شعر امین، مجموعه‌ای متفاوت از اشعار رهبر شهید انقلاب است که با رویکردی هنری و خلاقانه منتشر شد. در این اثر، منتخبی از شعر‌های ایشان در کنار آثار تایپوگرافی و خوشنویسی هنرمندان معروف حوزه هنر‌های ترسیمی قرار گرفته‌اند تا مخاطب علاوه بر خواندن شعر با جلوه‌ای بصری و هنری از این سروده‌ها نیز همراه شود. این کتاب تلاش می‌کند تا میان شعر، خط و هنر‌های تجسمی، ارتباطی تازه ایجاد کند. انتخاب اشعار و همراه شدن آنها با آثار هنری، باعث شده تا «از دفتر شعر امین» تنها یک مجموعه شعر معمولی نباشد و بتواند برای علاقه‌مندان به شعر، خوشنویسی، تایپوگرافی و هنر‌های گرافیکی نیز جذاب باشد. آثار موجود در این مجموعه، حاصل کارگاهی هنری و یک روزه به میزبانی و هدایت استاد مسعود نجابتی مدیر هنری انتشارات انقلاب اسلامی است. این نگارخانه در روز‌های وداع تاریخی با رهبر شهید انقلاب برگزار شد و هنرمندان حاضر در آن، برداشت‌های هنری خویش از اشعار منتخب را در قالب آثار گرافیکی و تایپوگرافی ارائه کردند. محتوای اصلی کتاب را منتخبی از اشعار تشکیل می‌دهد که در کنار هر یک، اثری هنری متناسب با فضای شعر قرار می‌گیرد. به این ترتیب، مخاطب می‌تواند همزمان با متن شعر، برداشت بصری هنرمند از واژه ها، مفاهیم و فضای شاعرانه اثر را نیز مشاهده کند. ترکیب شعر و تصویر در این مجموعه باعث شده تا هر صفحه، حال و هوای متفاوتی داشته باشد. استفاده از تایپوگرافی و خوشنویسی، ظرفیت‌های بصری زبان فارسی را برجسته کرده و به اشعار، جلوه‌ای تازه بخشیده است. از این منظر، از دفتر شعر امین می‌تواند نمونه‌ای از پیوند ادبیات و هنر‌های تجسمی باشد. اثری که در آن کلمات به تنهایی خوانده نمی‌شوند، بلکه با فرم، ترکیب بندی، خط و تصویر نیز تجربه می‌شوند. همانگونه که اشارت رفت، آثار موجود در از دفتر شعر امین، حاصل تلاش جمعی از هنرمندان عرصه تایپوگرافی، گرافیک و خوشنویسی است. در این مجموعه هنر‌هایی از: حمید قربانپور، حسین چمن خواه، مجتبی مجلسی، محمد روح‌الامین، حامد مغروری، محمدرضا چیت ساز، فرهود مقدم، مجید کشاورزی، محمود بازدار، مهران پندار، علیرضا حصارکی، سعید کریمی، حسین رضا ونکی و هاجر سلیمی نمین منتشر شد. تنوع نگاه و شیوه اجرایی این هنرمندان، یکی از ویژگی‌های جذاب کتاب به شمار می‌رود. هر هنرمند با زبان بصری خود، به سراغ شعر رفت و همین تفاوت نگاه‌ها باعث شد تا مجموعه‌ای متنوع و دیدنی شکل بگیرد. بنابراین کتاب علاوه بر محتوای ادبی، بازتابی از یک رویداد هنری و تجربه جمعی هنرمندان نیز محسوب می‌شود....»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: کتاب ، انتشارات ، انقلاب
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