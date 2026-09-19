جوان آنلاین: تیم فوتبال الاهلی عربستان که فصل گذشته موفق شد عنوان قهرمانی لیگ نخبگان آسیا را به دست آورد، امروز شنبه در دور دوم جام بینقارهای مقابل مامیلودی سانداونز آفریقای جنوبی قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، الاهلی که در دو فصل گذشته در مهمترین و معتبرترین تورنمنت باشگاهی قاره آسیا حضور موفقی داشت، در این مسابقه با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد تا از ادامه رقابتهای جام بینقارهای کنار برود.
با این شکست، مامیلودی سانداونز به مرحله بعدی رقابتهای جام بین قارهای صعود کرد و نماینده عربستان نیز با حذف از این رقابتها، به کشورش بازگشت.