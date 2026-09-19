کد خبر: 1380392
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تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۹
ورزش » ساير

استارت پرسپولیس بدون ملی‌پوشان و خارجی‌ها

3 تمرین تیم فوتبال پرسپولیس امروز (شنبه) در شرایطی برگزار شد که ملی‌پوشان و بازیکنان خارجی این تیم غایب بودند.

جوان آنلاین: تمرین تیم فوتبال پرسپولیس پس از ۵ روز استراحت، امروز شنبه با حضور ۱۵ بازیکن از سر گرفته شد.

به گزارش ایرنا، این تمرین در شرایطی برگزار شد که ملی‌پوشان و بازیکنان خارجی این تیم غایب تمرین بودند.

حسین کنعانی، علی علیپور، محمد عمری، حسین ابرقویی و امیرحسین طاهری به دلیل مصدومیت زیر نظر کادر پزشکی تمرین کردند.

پیش از شروع تمرین مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس دقایقی برای بازیکنان به صحبت پرداخت.

دروازه‌بان‌های این تیم زیر مربی گلر‌های پرسپولیس به انجام تمرینات اختصاصی پرداختند.

بازیکنان زیر نظر اعضای کادر فنی تمرینات تاکتیکی را پشت سر گذاشتند.

برچسب ها: تیم پرسپولیس ، علی علیپور ، مهدی تارتار
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