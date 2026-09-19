ادعای رئیس مجلس نمایندگان آمریکا: جنگ با ایران در مرحله پایانی قرار دارد

جوان آنلاین: از خبرگزاری تاس، مایک جانسون روز شنبه در مصاحبه با شبکه خبری «سیلم» (Salem News Channel) ادعا کرد: دولت آمریکا این وضعیت را یک جنگ در جریان نمیداند، چرا که چنین نیست.
به گزارش ایرنا، وی مدعی شد: دولت آمریکا در تلاش برای به سرانجام رساندن عملیاتی است که عملیات «خشم حماسی» نام داشت و موفقیتی چشمگیر و حماسی محسوب میشد. اکنون موضوع در مرحله گفتوگوها و مذاکرات دیپلماتیک برای حلوفصل اختلافات باقیمانده قرار دارد و بهویژه بر حفظ باز بودن تنگه هرمز برای تجارت متمرکز است.
به ادعای جانسون، این جنگ در مرحله پایانی خود قرار دارد.
وی در ادامه ادعای خود افزود: به گمان من، این ماجرا در آخرین فاز خود است و معتقدم که بهسرعت به نتیجه و راهحل خواهد رسید.
پیش از این رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ادعا کرده بود که جنگ این کشور علیه ایران ادامه پیدا نمیکند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان سفر خود به ایرلند برای انجام دیدارها و تماشای مسابقات گلف، ادعا کرد که جنگ با ایران ممکن است پیش از انتخابات میاندورهای یا اندکی پس از آن پایان یابد.
در حالیکه تهران هیچگونه تمایلی به دستیابی به توافق با تحمیل شروط واشنگتن ندارد، رئیس جمهوری آمریکا مدعی است که ایران بسیار مشتاق دستیابی به توافق است، آنها به طور مداوم تماس میگیرند و توافق میخواهند.
ادعاهای ترامپ در حالیست که روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی میگوید که با وجود این ادعاها، مشاوران ارشد دونالد ترامپ در محافل خصوصی احتمال ادامه درگیری تا پایان دوره ریاستجمهوری او و حتی فراتر از ژانویه ۲۰۲۹ (دی/بهمن ۱۴۰۷) را با او مطرح کردهاند.