مصاف صدرنشینان ایتالیا برنده نداشت

جوان آنلاین: در جریان هفته پنجم سری آ ایتالیا، رم ۱۲ امتیازی در ورزشگاه المپیکو میزبان اینتر دیگر تیم ۱۲ امتیازی سری آ بود که این دیدار در نهایت با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.
حالا هر دو تیم ۱۳ امتیازی هستند و رم به لطف تفاضل گل بهتر در صدر جدول قرار دارد.
در جریان این دیدار ابتدا مانو کونه در دقایق ۶ و ۳۷ رم را پیش انداخت، اما در ادامه مسابقه اینتر توسط لائوتارو مارتینز در دقایق ۴۶ و ۷۹ به گل رسید تا این دیدار با تساوی به پایان برسد.
در دیگر دیدارهای امروز سری آ، بولونیا برابر تورینتو به تساوی یک بر یک رسید و اودینزه هم یک بر صفر برابر کالیاری شکست خورد.
همچنین در جریان هفته پنجم لیگ برتر انگلیس، ۵ دیدار برگزار شد که در مهمترین بازی آرسنال ۳ بر صفر برابر برایتون شکست خورد.
همچنین در جریان هفته چهارم بوندسلیگای آلمان، چهار دیدار برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:
مونشنگلادباخ ۳ - ۴ ماینتس
آینتراخت فرانکفورت ۲ - ۲ فرایبورگ
هامبورگ ۲ - ۱ کلن
وردربرمن ۳ - ۲ آگزبورگ