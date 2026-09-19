مصاف صدرنشینان ایتالیا برنده نداشت

دیدار دو تیم صدرنشین سری آ ایتالیا یعنی رم و اینتر با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.

جوان آنلاین: در جریان هفته پنجم سری آ ایتالیا، رم ۱۲ امتیازی در ورزشگاه المپیکو میزبان اینتر دیگر تیم ۱۲ امتیازی سری آ بود که این دیدار در نهایت با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.

حالا هر دو تیم ۱۳ امتیازی هستند و رم به لطف تفاضل گل بهتر در صدر جدول قرار دارد.

در جریان این دیدار ابتدا مانو کونه در دقایق ۶ و ۳۷ رم را پیش انداخت، اما در ادامه مسابقه اینتر توسط لائوتارو مارتینز در دقایق ۴۶ و ۷۹ به گل رسید تا این دیدار با تساوی به پایان برسد.

در دیگر دیدار‌های امروز سری آ، بولونیا برابر تورینتو به تساوی یک بر یک رسید و اودینزه هم یک بر صفر برابر کالیاری شکست خورد.

همچنین در جریان هفته پنجم لیگ برتر انگلیس، ۵ دیدار برگزار شد که در مهم‌ترین بازی آرسنال ۳ بر صفر برابر برایتون شکست خورد.

همچنین در جریان هفته چهارم بوندسلیگای آلمان، چهار دیدار برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:

مونشن‌گلادباخ ۳ - ۴ ماینتس

آینتراخت فرانکفورت ۲ - ۲ فرایبورگ

هامبورگ ۲ - ۱ کلن

وردربرمن ۳ - ۲ آگزبورگ