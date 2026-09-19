کد خبر: 1380379
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تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۷
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ترامپ ادعا کرد: در حال ایجاد نیروی هوش مصنوعی هستم!

3 رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد: در حال ایجاد نیروی هوش مصنوعی هستم!

جوان آنلاین: «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا امروز شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال ادعا کرد: من در حال تشکیل «نیروی هوش مصنوعی» هستم؛ درست همان طور که در دوره اول ریاست‌جمهوری‌ام «نیروی فضایی» را ایجاد کردم که موفقیتی چشمگیر به همراه داشت!

به گزارش مهر، رئیس جمهور آمریکا سپس مدعی شد: در همین راستا، به‌زودی «مسئول ارشد» هوش مصنوعی را معرفی خواهم کرد؛ تنها افراد دارای ضریب هوشی بالا برای این جایگاه اقدام کنند!

این در حالیست که «دونالد ترامپ» که در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره این کشور شکست هم حزبی‌های جمهوریخواه خود را حتمی می‌داند، می‌کوشد تا بخشی از شکست‌های دولت کشورش علیرغم صرف هزینه ده‌ها میلیارد دلاری در تجاوز علیه تهران را با طرح ادعا‌های عوام فریبانه‌ای توجیه کرده و در رسانه‌ها به اصطلاح خودنمایی کند.

برچسب ها: ترامپ ، آمریکا ، هوش مصنوعی
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