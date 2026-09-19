جوان آنلاین: تیم ملی فوتبال دختران نوجوان ایران در آخرین از تورنمنت آسیای مرکزی (کافا) شنبه ۲۸، شهریور برابر ازبکستان به میدان رفت و پیروز شد.

ملی‌پوشان ایران در این دیدار با گل‌های مریم خلیلی‌فر در دو بر یک حریف خود را شکست دادند و نایب قهرمان شدند.

تیم ایران در این دوره از رقابت‌ها با پیروزی برابر تاجیکستان و ازبکستان و شکست برابر قرقیزستان به مقام نایب قهرمانی دست پیدا کرد.

تیم ملی فوتبال دختران نوجوان ایران خود را برای مسابقات انتخابی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا ۲۰۲۶-لائوس آماده می‌کند که از ۱۳ تا ۱۹ مهرماه برگزار خواهد شد.

شاگردان امیرشقاقی در گروه C با تیم‌های چین تایپه، لائوس و کامبوج همگروه هستند که برنامه رقابت آنها به شرح زیر است:

دوشنبه ۱۳ مهر؛ ساعت ۱۵:۳۰

ایران – لائوس

پنجشنبه ۱۶ مهر؛ ساعت ۱۲:۳۰

کامبوج – ایران

یکشنبه ۱۹ مهر، ساعت ۱۲:۳۰

چین تایپه – ایران