جوان آنلاین: تیم ملی فوتبال دختران نوجوان ایران در آخرین از تورنمنت آسیای مرکزی (کافا) شنبه ۲۸، شهریور برابر ازبکستان به میدان رفت و پیروز شد.
ملیپوشان ایران در این دیدار با گلهای مریم خلیلیفر در دو بر یک حریف خود را شکست دادند و نایب قهرمان شدند.
تیم ایران در این دوره از رقابتها با پیروزی برابر تاجیکستان و ازبکستان و شکست برابر قرقیزستان به مقام نایب قهرمانی دست پیدا کرد.
تیم ملی فوتبال دختران نوجوان ایران خود را برای مسابقات انتخابی جام ملتهای زیر ۱۷ سال آسیا ۲۰۲۶-لائوس آماده میکند که از ۱۳ تا ۱۹ مهرماه برگزار خواهد شد.
شاگردان امیرشقاقی در گروه C با تیمهای چین تایپه، لائوس و کامبوج همگروه هستند که برنامه رقابت آنها به شرح زیر است:
دوشنبه ۱۳ مهر؛ ساعت ۱۵:۳۰
ایران – لائوس
پنجشنبه ۱۶ مهر؛ ساعت ۱۲:۳۰
کامبوج – ایران
یکشنبه ۱۹ مهر، ساعت ۱۲:۳۰
چین تایپه – ایران