دومین جلسه تمرین تیم ملی فوتبال ایران امروز (شنبه) در کمپ تیم‌های ملی برگزار شد که امیر قلعه‌نویی در جریان این بخش بار‌ها بازی را متوقف کرد و نکات فنی و تاکتیکی لازم را به بازیکنان، به‌ویژه نفرات خط دفاعی، گوشزد کرد.

جوان آنلاین: دومین جلسه تمرین تیم ملی فوتبال ایران امروز (شنبه) در کمپ تیم‌های ملی برگزار شد.

به گزارش ایرنا، بازیکنان از ساعت ١٧:٣٠ طبق روال روز‌های گذشته ابتدا در مجموعه پک حاضر شدند و با انجام حرکات کششی و نرمشی و کار با دوچرخه، بدن‌های خود را گرم کردند.

پس از حدود نیم ساعت، ملی‌پوشان وارد زمین چمن شدند و تمرینات گروهی را آغاز کردند.

بازیکنان در ابتدای حضور در زمین به دو گروه سفید و زرد تقسیم شدند و تمرینات سرعتی و عبور از موانع را انجام دادند.

در ادامه، بازیکنان در قالب همان دو گروه به تمرین پاس‌های کوتاه و بلند در طول و عرض زمین پرداختند.

دقت و زمان‌بندی مناسب در ارسال پاس‌ها از نکاتی بود که کادر فنی بر آن تاکید داشت و در بخش‌های مختلف تمرین به بازیکنان گوشزد می‌کرد. تمرین پاس‌های عمقی نیز از دیگر برنامه‌های این بخش بود.

علیرضا بیرانوند، سیدحسین حسینی و پیام نیازمند، دروازه‌بانان حاضر در اردو تمرینات اختصاصی خود را انجام دادند.

در بخش بعدی، ملی‌پوشان در دو گروه به تمرین حفظ توپ در فضای محدود با قانون بازی تک‌ضرب پرداختند.

سپس بازیکنان در نیمی از زمین بازی فوتبال انجام دادند. امیر قلعه‌نویی در جریان این بخش بار‌ها بازی را متوقف کرد و نکات فنی و تاکتیکی لازم را به بازیکنان، به‌ویژه نفرات خط دفاعی، گوشزد کرد.

مهدی محمدنبی، نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال و مدیر تیم ملی، نیز در تمرین امروز تیم ملی حضور داشت و تمرین ملی‌پوشان را از نزدیک تماشا کرد.

همچنین اعضای تیم نوجوانان با حضور در محل تمرین، نظاره‌گر تمرینات تیم ملی بزرگسالان بودند.

تمرین ضربات پنالتی که با کری‌خوانی و رقابت جذاب میان بازیکنان و دروازه‌بانان همراه بود، بخش پایانی برنامه امروز ملی‌پوشان را تشکیل داد.