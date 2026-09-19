جوان آنلاین: «جوزپه کاوو دراگونه» دریاسالار ایتالیایی و رئیس فعلی کمیته در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که روسای ستاد‌های دفاعی ۳۲ کشور عضو ائتلاف، بروئر را در نشستی در کپنهاگ انتخاب کردند. بروئر تابستان آینده این سمت را بر عهده خواهد گرفت و جانشین دراگونه خواهد شد.

به گزارش ایسنا، کمیته نظامی، عالی‌ترین نهاد نظامی ناتو است و رئیس آن به‌عنوان مشاور ارشد نظامی «مارک روته» دبیرکل ناتو فعالیت می‌کند.

بروئر در شرایطی پرآشوب در این ائتلاف این سمت را بر عهده خواهد گرفت. «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا از کشور‌های اروپایی خواسته است پس از دهه‌ها رهبری آمریکا، مسئولیت اصلی دفاع از این قاره را برعهده بگیرند.

بسیاری از دولت‌های اروپایی در سال‌های اخیر، تحت تاثیر حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ و همچنین تهدید‌های ترامپ مبنی بر پایبند نبودن آمریکا به تعهداتش در قبال ناتو، هزینه‌های دفاعی خود را افزایش داده‌اند.

آلمان در خط مقدم این افزایش هزینه‌ها قرار داشته است. برلین قصد دارد هزینه‌های نظامی خود را تا سال ۲۰۳۰ دو برابر کرده و به بیش از ۲۰۰ میلیارد یورو برساند.

انتظار می‌رود «کریستیان فرویدینگ» رئیس فعلی نیروی زمینی آلمان پیش از پایان سال جاری میلادی جانشین بروئر در سمت ریاست ستاد دفاعی شود.