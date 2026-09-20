جوان آنلاین: جیوانی اینفانتینو حتی تصورش را هم نمیکرد که بعد از برگزاری پرسروصدای جام جهانی ۲۰۲۶ حالا نزدیکتر از همیشه به در خروجی فیفا باشد. اجماع جهانی شکلگرفته علیه او و سیاستهای ضدفوتبالش که بیشتر از همه به مذاق ترامپ رئیسجمهور دیوانه امریکا خوش میآید، حالا کار را به جایی رسانده که بیشتر از هر زمان دیگری باید منتظر خداحافظی مرد سوئیسی با ریاست فیفا باشیم.
البته برای تحقق این خواسته فوتبال یک مشکل جدی وجود دارد. با وجود مخالفتهای آشکار با ادامه ریاست اینفانتینو هنوز هیچ رقیب جدی و مشخصی برای مبارزه انتخاباتی با او پیدا نشده تا اینفانتینو با خیال راحت اعلام نامزدی مجدد کند. او با وجود اتخاذ سیاستهای عجیب و غریب از جمله فروش فوتبال هنوز هواداران خود را دارد.
انتخابات ریاست فیفا قرار است ۱۸ مارس ۲۰۲۷ (۲۷ اسفند سال جاری) در کنگره این نهاد در رباط، پایتخت مراکش برگزار شود. فیفا پیشتر اعلام کرده بود که روند انتخاباتی از ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ آغاز شده است و نامزدها باید تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۷ آبان) برای حضور در انتخابات معرفی شوند. براساس اساسنامه فیفا، هر نامزد باید حمایت حداقل پنج فدراسیون عضو را به دست آورد.
با این حال، شرایط انتخاباتی در ماههای اخیر بهطور محسوسی تغییر کرده است. مهمترین عامل، طرح FIFA Forward Enterprise بود؛ پروژهای که اینفانتینو پیشنهاد کرده بود بخشی از منافع تجاری رقابتهای فیفا از جمله جام جهانی در اختیار سرمایهگذاران خصوصی قرار گیرد. این طرح با مخالفت گسترده یوفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا و کونکاکاف روبهرو شد و در نهایت کنار گذاشته شد. فیفا اکنون اعلام کرده است که بررسی این طرح لغو شده به شورای فیفا ارائه خواهد شد.
در اروپا، مخالفت با ادامه ریاست اینفانتینو افزایش یافته است. فدراسیون فوتبال فرانسه در ماه سپتامبر حمایت خود از نامزدی او را پس گرفت و اعلام کرد قصد دارد در روند پیدا کردن یک نامزد جایگزین و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار مدیریتی فیفا مشارکت کند. پیش از فرانسه نیز چند فدراسیون اروپایی از حمایت اینفانتینو فاصله گرفته بودند.
یوفا اکنون بهطور جدی به دنبال یافتن یک نامزد جایگزین است. لورا مکآلیستر، نایبرئیس یوفا گفته است گزینه مورد حمایت اروپا لزوماً نباید اروپایی باشد و مهمترین ویژگی آن باید توانایی ایجاد اتحاد میان کنفدراسیونهای مختلف و پیشبرد اصلاحات مدیریتی باشد. او تأکید کرده است که هدف فقط معرفی یک رقیب برای اینفانتینو نیست، بلکه ارائه برنامهای برای تغییر شیوه اداره فوتبال جهان است.
با وجود این تحولات، مشکل اصلی مخالفان همچنان نبود یک نامزد مشخص است. رویترز گزارش داده هیچ رقیبی تاکنون حمایت کافی برای رقابت با اینفانتینو به دست نیاورده و برخی مخالفان به جای تمرکز صرف بر تغییر رئیس فیفا، بررسی کاهش یا توزیع مجدد بخشی از اختیارات ریاست این نهاد را نیز در دستور کار قرار دادهاند.
در هفتههای گذشته نامهایی مانند ناصر الخلیفی، رئیس پاریسنژرمن بهعنوان گزینه احتمالی مطرح شد، اما نماینده او این موضوع را رد و اعلام کرد الخلیفی هیچ قصد، علاقه یا برنامهای برای نامزدی ریاست فیفا ندارد. بنابراین تا این لحظه، نام او را نمیتوان در فهرست نامزدهای واقعی انتخابات قرار داد.
در مقابل، اینفانتینو همچنان از حمایت قابل توجهی در بخشهایی از فوتبال جهان برخوردار است، بهویژه کنفدراسیون فوتبال آفریقا که ۵۴ فدراسیون عضو دارد، حمایت خود را از رئیس فیفا حفظ کرده است. پاتریس موتسهپه، رئیس CAF از حامیان اینفانتینو محسوب میشود و برای اکتبر نیز نشست راهبردی این کنفدراسیون در کیپورد برنامهریزی شده، نشستی که اینفانتینو به آن دعوت شده است. آرای آفریقا میتواند در انتخابات ۲۱۱ عضوی فیفا اهمیت زیادی داشته باشد.
از سوی دیگر، یوفا و کونکاکاف در روزهای اخیر فشار مالی و مدیریتی بیشتری بر فیفا وارد کردهاند. الکساندر چفرین، رئیس یوفا و ویکتور مونتالیانی، رئیس کونکاکاف خواستار بررسی مستقل ذخایر مالی فیفا شده و پیشنهاد کردهاند حدود ۱/۲ میلیارد دلار از منابع این نهاد به ۲۱۱ فدراسیون عضو اختصاص یابد؛ پیشنهادی که میتواند به موضوعی مهم در بحثهای انتخاباتی تبدیل شود.
در مجموع، انتخابات مارس ۲۰۲۷ در شرایطی وارد مرحله تعیینکننده میشود که اینفانتینو فعلاً تنها نامزد اعلامشده است، اما مخالفان او تلاش میکنند تا پیش از ۱۸ نوامبر گزینهای مشترک پیدا کنند.