کد خبر: 1380354
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تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۴:۰۰
ورزش » ساير
ستاره‌ها درخشیدند، کین صدتایی شد

خیز هری برای توپ طلا

1 ستاره‌های بایرن‌مونیخ، ونسان کمپانی را به درخشش در این فصل امیدوار ساختند. 
شیوا نورزی

جوان آنلاین: ستاره‌های بایرن‌مونیخ، ونسان کمپانی را به درخشش در این فصل امیدوار ساختند. 
اولین بازی این هفته بوندس‌لیگا را بایرن مقابل یونیون برلین برگزار کرد و همانطور که پیش‌بینی می‌شد یک پیروزی پرگل دیگر برای باواریایی‌ها به ارمغان آمد. 
بازی در آلیانس آره‌نا برای باواریایی‌ها اهمیت زیادی دارد و همیشه تلاش می‌کنند با کسب بهترین نتیجه شادی را به هواداران‌شان هدیه دهند. طبیعتاً تیم پایین جدولی زورش به غول پرستاره نمی‌رسد و شکست یونیون برلین برای هیچ‌کس عجیب نبود، حتی برای اعضای این تیم. 
بایرن که فصل را با قهرمانی سوپرکاپ آلمان شروع کرده مثل همیشه قهرمانی بوندس‌لیگا را نشانه رفته و برای رسیدن به این هدف غرور بی‌جا به ضررشان تمام خواهد شد. بعد از دو برد پرگل برابر اشتوتگارت (۵ بر یک) و اسنابروک (۴ بر یک)، تساوی بدون گل در زمین شالکه هواداران را شوکه کرد. البته ونسان کمپانی نیز انتظار نداشت کار تیمش برابر شالکه گره بخورد. پیروزی ۵ بر صفر در اولین بازی لیگ‌قهرمانان (مقابل بوده گلیمت) تساوی ناامیدکننده را از یاد همه برد و پس از آن هم نوبت غلبه کردن بر الفرسبرگ رسید. زدن هفت گل به یونیون و ثبت دومین کلین‌شیت فصل رضایت همه را به‌همراه داشت. 
این برد پرگل با درخشش ستار‌های اصلی تیم یعنی میشل اولیسه، جمال موسیالا و هری کین همراه بود. به‌غیر از اسماعیل سایباری که فقط یک گل زد، موسیالا و کین هر دو دبل کردند و اولیسه هم هت‌تریک. ۱۰ امتیازی شدن بایرن در حالی رقم خورد که شاگردان کمپانی ثابت کردند به شدت تشنه گلزنی هستند. 
در این بین مهاجم انگلیسی یک رکوردشکنی نیز انجام داد. هری کین که توپ طلای ۲۰۲۶ را نشانه رفته، علاوه‌بر رسیدن به رکورد زدن ۱۰۰ گل در بوندس‌لیگا پس از ۴۹ سال رکورد دیتر مولر را شکست. کاپیتان تیم‌ملی انگلیس از سال ۲۰۲۳ تاکنون در ۹۸ مسابقه لیگ ۱۰۱ گل برای باواریایی‌ها به ثمر رسانده است. درحالی‌که دیتر مولر بازیکن تیم کلن در سال ۱۹۷۷ پس از ۱۲۹ بازی به رکورد ۱۰۰ گل زده در بوندس‌لیگا رسیده بود. 
ونسان کمپانی، سرمربی بلژیکی با تعریف از بازیکنانش گفت: «بازیکنان از نظر ذهنی برای این بازی آماده بودند. انرژی خوبی داشتیم، توپ را به خوبی به گردش درآوردیم و واکنش خوبی به نیمه اول ضعیف بازی قبلی مقابل الفرسبرگ نشان دادیم. نشان دادیم عطش گلزنی داریم و همیشه می‌خواهیم بهترین عملکردمان را به نمایش بگذاریم. عملکرد خوبی بود. مجموعه کاملی از ویژگی‌ها من را تحت تأثیر قرار داده است. نمی‌خواهم هوادار بازیکنانم باشم، برای من مهم است که آنها به عنوان یک انسان چگونه هستند. مایکل اولیسه یک مجموعه کامل است و کار کردن با چنین بازیکنانی آسان است. او تقریباً دو سال و نیم است که در این سطح بازی می‌کند و قطعاً در مسیر خوبی قرار دارد. برای موسیالا مهم بود پیش از وقفه بازی‌های ملی ۹۰ دقیقه کامل بازی کند تا حواشی اخیر را  پشت‌سر بگذارد.»
هری کین هم ابراز امیدواری کرد همچنان با پیراهن بایرن گلزنی کند: «افتخار می‌کنم ۱۰۱ گل در بوندس‌لیگا زده‌ام. مدت زیادی نیست که اینجا هستم، ولی از هر لحظه‌اش لذت برده‌ام. با میشل اولیسه، دیاز و جمال هماهنگی خوبی دارم. می‌خواهم از تیم، باشگاه، مربی و همه ارکان باشگاه تشکر کنم، همه کسانی که به من در رسیدن به این دستاورد کمک کرده‌اند. امیدوارم بتوانم همین روند را در ادامه فصل نیز داشته باشم.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: بایرن مونیخ ، ورزش ، مسابقات
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