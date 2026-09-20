رویارویی بسکتبال و فوتبال ایران با چین

جوان آنلاین: هندبال، تنها نماینده ایران در روز افتتاحیه بازیهای آسیایی ناگویا بود. شاگردان نناد کلاییچ چند ساعت قبل از آغاز افتتاحیه این مسابقات در نخستین دیدار خود برابر کویت به میدان رفتند. دیداری که با برتری فنی ملیپوشان ایران آغاز شد، بهطوریکه نیمه نخست را با برتری ۱۵ بر ۱۳ به پایان بردند، اما در نیمه دوم ورق به سود حریف برگشت تا هندبالیستهای ایران در نهایت تن به شکست نزدیک ۲۶ بر ۲۴ بدهند، اما این تازه شروع کار هندبال ایران است و شاگردان نناد کلاییچ صبح دوشنبه (ساعت ۹) در دومین دیدار خود برابر بحرین به میدان میروند تا شاید در این بازی با جبران باخت ناباورانه بازی نخست به آینده امیدوار شوند.
روز شلوغ ایران
روز شلوغ نمایندههای ایران تنها چند ساعت بعد از افتتاحیه (بامداد یکشنبه) آغاز شد، ساعتها قبل از شروع رسمی روز کاری در ایران. اما چند ساعت بعد از بالا آمدن خورشید و آغاز روز، ساحلیبازان ایران برابر حریفان خود به میدان میروند. مرحله مقدماتی مسابقات والیبال ساحلی مردان بازیهای آسیایی ناگویا با حضور ۳۰ تیم در هشت گروه آغاز میشود که براساس قرعه انجام شده، ابوالحسن خاکیزاده و امیرعلی قلعهنوی، نمایندههای ایران که به همراه ژاپن، بنگلادش و مالدیو در گروه H حضور دارند، ساعت ۸:۳۰ یکشنبه در نخستین دیدار خود در این مسابقات به مصاف مالدیو (آدم/اسماعیل) میروند.
شاگردان عبدی در پی دومین برد
همزمان با والیبال ساحلی، شاگردان عبدی در دومین دیدار خود در خلال بازیهای آسیایی به میدان میروند. امیدهای فوتبال ایران که در سختترین شرایط ممکن راهی ژاپن شدند، در نخستین گام برابر امارات خوش درخشیدند و کار خود را با برد آغاز کردند. این تیم در ادامه ساعت ۸:۳۰ امروز به مصاف چین میرود. تیمی که همانند ایران کار خود را در این مسابقات با برتری ۲ بر یک مقابل کره شمالی آغاز کرد. با وجود این به واسطه تفاضل گل کمتر نسبت به شاگردان حسین عبدی در رده دوم جدول گروه B قرار دارد. البته در شرایطی که کار سادهای برای کسب سه امتیاز بازی با کره شمالی نداشت، چراکه این تیم کار را با پرس سنگین و ارائه یک بازی فیزیکی آغاز کرد و در دقیقه ۲۷ نیز به گل رسید، اما چینیها قبل از پایان نیمه نخست بازی را به تساوی کشیدند و در نیمه دوم نیز با افزودن بر شدت حملات و نمایش منسجم دفاعی موفق به گلزنی دوباره و کسب هر سه امتیاز بازی شدند. در واقع عملکرد چین در بازی نخست نشان داد این تیم تا به صدا در آمدن سوت پایان بازی دست از تلاش برای کسب نتیجه برنمیدارد و این مسئلهای است که عبدی برای ادامه مسیری که با برد مقابل امارات آغاز کرده باید مدنظر قرار دهد تا به مشکل نخورد. هرچند که او برخلاف بازی نخست، دستش برای چیدن ترکیب بازتر است و حالا میتواند از بازیکنانی که روز بازی با امارات به جمع امیدها اضافه شدند نیز استفاده کند برای کسب دومین پیروزی جهت صعود به عنوان صدرنشین.
برنز ردهبندی آخرین فرصت بسکتبال
بعد از روشن شدن تکلیف امیدهای ایران در دومین دیدار، نوبت به بسکتبال ایران میرسد. تیمی که با قبول شکست برابر کره از صعود به فینال بازماند و حالا در ردهبندی برای رسیدن به گردنآویز برنز باید از سد چین عبور کند. تیمی که با شکست سنگین مقابل ژاپن مسیرش از فینال به ردهبندی تغییر کرد تا ساعت ۱۱:۱۰ امروز، شاهد نبرد ایران و چین برای تنها مدال ردهبندی باشیم. نبردی دشوار که پیشبینی آن اصلاً کار سادهای نیست، چراکه چین برای حفظ اعتبار بسکتبال خود و جبران باخت غیرمنتظره مقابل ژاپن به میدان میآید و بیشک روز سختی را برای سوتریس مانولوپولوس رقم میزند، خصوصاً اگر ایران همانند بازی با کره در حمله عملکرد خوبی نداشته باشد تا شرایط برای یکهتازی تیمی که قبل از باخت به ژاپن، عربستان را برده باز شود.
ووشوکاران ایران روی تشک
در ادامه رقابتهای امروز، نوبت به خودنمایی ووشوکاران میرسد. کار نمایندههای ایران در یکهشتم نهایی ساندای زنان از ۱۲:۳۰ آغاز میشود. سوگند سینکایی (وزن ۵۲-) و دیانا رحیمی (وزن ۶۰-) در دور نخست مسابقات ساندای زنان به مصاف رقبای خود میروند. همچنین ساعت ۱۴:۳۰ به طور همزمان مهدی کرمانی (وزن ۶۰-)، شجاع پناهی (وزن ۶۵-)، عرفان محرمی (وزن ۷۰) و سیدسهیل موسوی (وزن ۷۵-) در دور نخست یکشانزدهم نهایی ساندای مردان برابر حریفان خود به میدان میروند تا کار نمایندههای کاروان شجره طیبه در نخستین روز بعد از افتتاحیه به پایان برسد.
بامداد دوشنبه با والیبال ساحلی
دوشنبه، اما برای کاروان ایران از ساعت ۳:۵۰ بامداد (به وقت ایران) آغاز میشود، جایی که مسابقات پاروزنی با به آب انداختن قایقهای روئینگسواران ایران
آغاز میشود.
فاطمه مجلل نخستین نماینده ایران در بخش روئینگ است که ساعت ۳:۵۰ قایق خود را برای رقابت با حریفان خود در مرحله مقدماتی روئینگ سنگینوزن به آب میاندازد. ۱۰ دقیقه بعد، ساعت ۴ بامداد به وقت ایران، نوبت به امیرحسین محمودپور در مرحله مقدماتی روئینگ سبکوزن میرسد که به مصاف حریفان برود. همزمان با این مسابقه، مرحله حذفی بدمینتون زنان نیز برگزار میشود و ساعت ۴:۱۵ بامداد ملیپوشان ایران در تفنگ بادی ۱۰ متر در بخش انفرادی و تیمی پشت خط آتش قرار میگیرند. سپس ساعت ۴:۳۰ بامداد کیمیا زارعی و زینب نوروزی در مرحله مقدماتی روئینگ سنگینوزن به مصاف حریفان خود میروند. همزمان با تلاش بانوان روئینگ ایران، مسابقات مرحله حذفی ورزشهای رزمی ترکیبی (MMA)، مرحله حذفی ژیمناستیک مردان، کاراته (کاتای انفرادی) برگزار میشود که علی زند در دور نخست برابر حریف خود روی تاتامی میرود.
همچنین مرحله حذفی تنیس روی میز تیمی زنان نیز ۴:۳۰ بامداد برگزار میشود. مرحله مقدماتی قایقرانی (دونفره بانوان) ساعت ۴:۴۰ برگزار میشود و همزمان با این مسابقه، هانیه خرسندی و سارا فخری در روئینگ دونفره تکپارو قایق خود را به آب میاندازند. در مرحله مقدماتی تفنگ بادی مردان در بخش انفرادی و تیمی نیز نمایندههای کشورمان ساعت ۶:۱۵ پشت خط آتش میایستند. ساعت ۶:۳۰ در مسابقات کبدی، تیم زنان ایران در مرحله گروهی به مصاف ژاپن میرود. ساعت ۶:۳۰ امیر اسماعیلی (وزن ۹۰+) در دور نخست (یکشانزدهم) به مصاف حریف خود میرود. همزمان با این مسابقه، سام استکی در وزن ۹۰- با حریف خود دیدار میکند. مرحله حذفی ژیمناستیک مردان نیز ساعت ۶:۵۰ و مرحله حذفی تنیس روی میز تیمی مردان نیز ساعت ۷ برگزار میشود. ساعت ۷:۱۰ نیز آتوسا گلشاد، نماینده وزن ۶۸- ایران در بخش کومیته در دور نخست برابر حریف خود قرار میگیرد.