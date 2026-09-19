جوان آنلاین: ین رقابتها در دو بخش آقایان و بانوان و در دو ره حرفهای و نیمه حرفهای برگزار شد که در رده حرفهای آقایان آرمین حسین زاده، محمد امراللهی و سام کردی به ترتیب در جایگاه اول تا سوم ایستادند.
به گزارش ایسنا، در رده نیمه حرفهای آقایان محمدرضا هراتی، رامان مقیاسیان گری فرد و میرمحمد حسینی عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
در رده نوجوانان پسر سپهر پور هادی، مهرسام قربانی و آروین عینی در سکوی اول تا سوم ایستادند.
در رده حرفهای بانوان دریا کردی، یاس ترکمن و نیلوفر دارا به عناوین اول تا سوم دست یافتند؛ و بالاخره در رده نوجوانان دختر ملینا زرچین، آلما نامدار و هلیا سادات موسوی بر رتبه اول تا سوم تکیه زدند.
این رقابتها با حضور دکتر عباس ناطق نوری رییس فدراسیون انجمنهای ورزشی، مهندس علیرضا مهرصادقی رییس کنفدراسیون اسکی روی آب آسیا و سارا حیدری دبیرکل فدراسیون انجمنهای ورزشی برگزار شد.