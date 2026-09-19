شکست سنگین آرسنال مقابل برایتون

تیم فوتبال آرسنال با شکست مقابل برایتون، صدر جدول لیگ برتر را به منچسترسیتی تحویل داد.

جوان آنلاین: در ادامه دیدار‌های هفته پنجم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلیس، تیم صدرنشین آرسنال از ساعت ۱۷:۳۰ امروز (شنبه) در خانه برایتون به میدان رفت و در جدال با میزبانش با نتیجه عجیب ۳ بر صفر باخت و نخستین شکست این فصل خود را پس از چهار برد پیاپی تجربه کرد.

در این بازی که جدال بهترین خط حمله لیگ برتر (برایتون با ۱۳ گل زده) و بهترین خط دفاع لیگ (آرسنال با یک گل خورده) بود، پاسکال گروس در دقیقه ۳۱، چارالامپوس کاستولاس در دقیقه ۴۵ و چما آندرس در دقیقه ۵۷ برای برایتون موفق به گلزنی شدند.

آرسنال که پس قبول اولین باخت این فصل، ۱۲ امتیازی باقی ماند و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به منچسترسیتی، صدر جدول رده‌بندی را از دست داد. برایتون نیز با ۱۰ امتیاز در رده سوم ایستاد

در دیگر بازی برگزار شده، دو تیم بحران زده تاتنهام و استون ویلا مقابل هم صف‌آرایی کردند که در پایان، استون ویلا ۳ بر ۲ حریفش را شکست داد و تا رتبه پانزدهم صعود کرد. تاتنهام نیز که هنوز در فصل جدید طعم برد را نچشیده، با شکست امروز ۲ امتیازی باقی ماند و به رده هجدهم سقوط کرد.

نتایج دیدار‌های برگزار شده امروز به شرح زیر است:

* تاتنهام ۲ - استون ویلا ۳

* برایتون ۳ - آرسنال صفر

* نیوکاسل ۲ - هال سیتی یک

* اورتون یک - ایپسویچ صفر