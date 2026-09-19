جوان آنلاین: رقابتهای لیگ کاپ امارات، با برگزاری ۲ بازی از ساعت ۱۷ پیگیری شد.
به گزارش ایرنا، در این بازیها، تیم شباب الاهلی که سعید عزتاللهی و رضا غندیپور را در ترکیب اصلی داشت، برابر حتا به تساوی ۲ -۲ رسید. عزتاللهی و غندیپور در این دیدار ۲ پاس گل ارسال کردند تا در این تساوی نقش داشته باشند. سردار آزمون دیگر بازیکن ایرانی شباب الاهلی در این دیدار به میدان نرفت.
در دیگر بازی، اتحاد کلبا با حضور احمد نوراللهی و سامان قدوس در ترکیب اصلی به مصاف خورفکان رفت. در این دیدار، اتحاد کلبا با درخشش بازیکنان ایرانی توانست ۲ بر یک خورفکان را شکست دهد. قدوس در دقیقه ۳۷ و نوراللهی در دقیقه ۸۴ برای کلبا گلزنی کردند تا این تیم اماراتی پیروز شود.