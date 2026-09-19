تکواندوکاران منتخب ایران برای حضور در ریاض مشخص شدند

جوان آنلاین: حسین وحیدی در حاشیه برگزاری رقابتهای انتخابی تیم ملی در استان البرز، در گفتوگو با خبرنگار اظهار کرد: این مسابقات مرحله نهایی انتخابی برای شناسایی سه نفر منتخب جهت حضور در رقابتهای آسیایی داخل سالن ریاض عربستان بود.
به گزارش مهر، وی افزود: برای حضور در این مرحله، نفرات اول و دوم مسابقات کشوری که ماه گذشته برگزار شد، به رقابتها دعوت شدند و نفرات برتر المپیاد ورزشی و المپیاد دانشجویان نیز در این مسابقات حضور داشتند.
رقابت مدعیان برای رسیدن به تیم ملی
رئیس سازمان ملی فدراسیون تکواندو ادامه داد: چهار نفر نیز از سوی کمیته فنی برای حضور در این مرحله دعوت شدند و ورزشکاران در اوزان مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند تا نفرات منتخب مشخص شوند.
وحیدی با اشاره به برنامه آمادهسازی نفرات منتخب گفت: منتخبین پس از این مسابقات، حدود یک هفته دیگر زیر نظر سرمربی تیم ملی تمرینات خود را آغاز خواهند کرد و برای حضور در رقابتهای ریاض آماده میشوند.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم نفرات منتخب با پشت سر گذاشتن تمرینات و آمادهسازی مناسب، بتوانند در مسابقات آسیایی داخل سالن ریاض عملکرد موفقی داشته باشند و با حضور قدرتمند، از نام و پرچم مقدس کشورمان دفاع کنند.