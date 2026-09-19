رکورد قیمت بنزین و گازوئیل در اروپا به دلیل جنگ با ایران

قیمت بنزین و گازوئیل در اتحادیه اروپا به دلیل جنگ با ایران به ارقام بی‌سابقه‌ای رسیده و هنوز در مسیر صعود است.

جوان آنلاین: شبکه خبری یورونیوز امروز (شنبه) در گزارشی اعلام کرد که قیمت بنزین و گازوئیل در اتحادیه اروپا طی روز‌های اخیر رکورد زده است و این روند صعودی ادامه دارد.

به گزارش تسنیم، به گفته کارشناسان بانک مرکزی اروپا، حاشیه سود گازوئیل که یکی از عوامل افزایش قیمت سوخت است، احتمالا تا اکتبر به اوج می‌رسد.

بر اساس داده‌های کمیسیون اروپا که بیش از دو دهه را پوشش می‌دهد، پر کردن باک خودرو در اتحادیه اروپا هیچ‌گاه به اندازه امروز گران نبوده است.

با میانگین قیمت‌های فعلی، پر کردن یک باک ۵۰ لیتری بنزین حدود ۱۰۳ یورو و یک باک گازوئیل حدود ۱۰۸ یورو هزینه دارد.

قیمت سوخت از زمان آغاز جنگ در خاورمیانه به‌شدت افزایش یافته و فشار‌های تورمی را نیز در کشور‌های عضو این اتحادیه تشدید کرده است.

بر اساس آمار بانک مرکزی اروپا، تورم انرژی در منطقه یورو در ماه اوت به ۱۴.۳ درصد رسید که نسبت به ۱۰.۳ درصد ثبت شده در ژوئیه افزایش نشان می‌دهد.

قیمت هر لیتر بنزین در اتحادیه اروپا در ۱۴ سپتامبر، با در نظر گرفتن میانگین وزنی، به ۲.۰۶۳ یورو رسید و گازوئیل نیز ۲.۱۵۹ یورو در هر لیتر قیمت داشت.

هر دو رقم بالاترین سطح ثبت‌شده در مجموعه داده‌های کمیسیون اروپا از سال ۲۰۰۵ تاکنون هستند.

رکورد قبلی بنزین در سال ۲۰۲۲ ثبت شده بود و قیمت گازوئیل نیز در آوریل امسال به سطحی نزدیک به رکورد فعلی رسیده بود.

قیمت سوخت در کشور‌های مختلف اتحادیه اروپا تفاوت قابل‌توجهی داشت. بنزین در مالت با قیمت ۱.۳۴ یورو در هر لیتر ارزان‌ترین و در دانمارک با ۲.۵۶ یورو گران‌ترین بود. قیمت گازوئیل نیز از ۱.۲۱ یورو در هر لیتر در مالت تا ۲.۵۱ یورو در فنلاند متغیر بود.

این آمار در تازه‌ترین بولتن هفتگی نفت کمیسیون اروپا که ۱۷ سپتامبر منتشر شد، ارائه شده و بر اساس قیمت‌های گزارش‌شده در ۱۴ سپتامبر است. مالیات نیز در این قیمت‌ها لحاظ شده است.

قیمت سوخت از ماه‌ها پیش و پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در پایان فوریه افزایش یافته است؛ جنگی که جریان انتقال انرژی از طریق تنگه هرمز را مختل کرده است.

قیمت نفت خام برنت در اوج درگیری از ۱۲۶ دلار در هر بشکه عبور کرد و روز جمعه برای تحویل در ماه بعد بیش از ۱۰۴ دلار معامله شد. پیش از آغاز جنگ، قیمت برنت حدود ۷۲ دلار در هر بشکه بود.

عرضه نفت خام به اروپا همچنین با اختلال دیگری روبه‌رو شده است. بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد شرکت آرامکوی عربستان به دست‌کم دو پالایشگاه اروپایی اعلام کرده است که در ماه اکتبر، در چارچوب قرارداد‌های بلندمدت، نفتی به آنها تحویل نخواهد داد.

به گفته این منابع، این تصمیم شامل همه خریداران اروپایی می‌شود و پس از حمله به خط لوله حیاتی عربستان در مسیر دریای سرخ اتخاذ شده است.