جوان آنلاین: به نقل از شبکه‌ای‌بی‌سی نیوز، غول سرمایه‌گذاری آمریکا یعنی شرکت برکشایر هاتاوی در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد، اعلام کرد وارن بافت از ریاست این شرکت کناره‌گیری کرده است.

به گزارش تسنیم، بر اساس این بیانیه، بافت ۹۶ ساله اکنون رئیس افتخاری برکشایر هاتاوی است و همچنان به‌عنوان یکی از اعضای هیات‌مدیره این شرکت فعالیت خواهد کرد.

هاوارد بافت، پسر وارن، ریاست جدید برکشایر هاتاوی را بر عهده خواهد گرفت. او از سال ۱۹۹۳ عضو هیات‌مدیره این شرکت بوده است.

بافت پدر نیز از سال ۱۹۷۰ ریاست این شرکت را بر عهده داشته و در این مدت، یک کسب‌وکار نساجی را به یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های سرمایه‌گذاری جهان تبدیل کرده است.

وارن بافت که به‌عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین سرمایه‌گذاران جهان شناخته می‌شود، در سال‌های اخیر به‌تدریج اختیارات بیشتری به مدیران نسل بعدی واگذار کرده و موضوع جانشینی او یکی از مسائل مهم مورد توجه سهامداران برکشایر بوده است.

این شرکت در سال‌های اخیر به‌دلیل حجم بالای نقدینگی و سرمایه‌گذاری‌های گسترده در شرکت‌های مختلف، به یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی آمریکا تبدیل شده است.

تغییر رئیس هیات‌مدیره، تازه‌ترین تحول در روند انتقال تدریجی مدیریت این شرکت به نسل بعد محسوب می‌شود.