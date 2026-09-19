سقف ارزی واردات غلات، روغن، گوشت و شکر خام اعلام شد

معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی سقف ارزی قیمت برخی کالا‌های اساسی شامل ذرت دامی، روغن آفتابگردان، روغن سویا، روغن کلزا، کنجاله سویا، گوشت گوسفندی منجمد و شکر خام را برای درج در فرآیند ثبت سفارش تایید سیستمی اعلام کرد.

جوان آنلاین: معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای خطاب به مدیرکل دفتر تدوین مقررات بازرگانی، سقف ارزی قیمت برخی انواع غلات، گوشت، روغن و شکر خام را اعلام کرد. براساس این نامه، با توجه به بررسی‌های انجام‌شده در زمینه آخرین تحولات قیمتی و همچنین اخذ نظر مشورتی از انجمن‌های تخصصی مربوطه، سقف ارزی قیمت برخی کالا‌های اساسی برای درج در فرآیند ثبت سفارش تأیید سیستمی تعیین شده است.

به گزارش ایسنا، بر این اساس، سقف قیمت ذرت دامی با کد تعرفه ۱۰۰۵۹۰۱۰ برای مبادی برزیل و آرژانتین (جنوب) و همچنین رومانی، صربستان، اوکراین، مولداوی، روسیه و ترکیه (جنوب)، ۳۱۵ یورو به ازای هر تن به صورت CFR تعیین شده است. همچنین سقف ارزی روغن آفتابگردان با کد تعرفه ۱۵۱۲۱۱۰۰ و مبادی روسیه، قزاقستان، اوکراین و ترکیه (بنادر شمالی)، ۱۲۶۰ یورو در هر تن و سقف قیمت روغن سویا با کد تعرفه ۱۵۰۷۱۰۰۰ و مبادی روسیه (بنادر شمالی)، عراق و ترکیه نیز ۱۲۶۰ یورو در هر تن اعلام شده است. طبق این ابلاغیه، سقف قیمت روغن کلزا با کد‌های تعرفه ۱۵۱۴۱۱۰۰ و ۱۵۱۴۹۱۰۰ و مبادی روسیه، قزاقستان و بلاروس، ۱۲۰۰ یورو در هر تن تعیین شده است.

برای کنجاله سویا با کد تعرفه ۲۳۰۴۰۰۰۰ نیز سه سقف قیمتی براساس مبدأ تعیین شده است؛ به این ترتیب قیمت این محصول برای مبادی برزیل، آرژانتین و ترکیه یا بارگیری از ترکیه با حمل دریایی ۴۹۰ یورو در هر تن، برای روسیه ۴۸۰ یورو در هر تن و برای برزیل، آرژانتین، هند و عراق ۴۶۰ یورو در هر تن اعلام شده است. براساس این نامه، سقف قیمت گوشت گوسفندی بره منجمد وارداتی از مغولستان ۵.۳ یورو به ازای هر کیلوگرم تعیین شده است.

همچنین سقف ارزی شکر خام با کد‌های تعرفه ۱۷۰۱۱۳۰۰ و ۱۷۰۱۱۴۰۰ برای کلیه مبادی ۴۶۲ یورو در هر تن اعلام شده است.

در توضیحات این ابلاغیه آمده است که قیمت روغن آفتابگردان و روغن سویا از مبادی برزیل و آرژانتین مطابق مصوبات شورای خرید خارجی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران محاسبه می‌شود و قیمت گوشت بر مبنای کیلوگرم/یورو است.

همچنین در بخش دیگری از این نامه تأکید شده است که درخصوص ثبت سفارش‌های صادرشده از اسفندماه سال ۱۴۰۲ به بعد مربوط به شرکت‌های مباشر وزارت جهاد کشاورزی، ملاک ارزش‌گذاری ارزی، صدور مجوز موردی (کد استعلام) است و در صورت عدم دسترسی گمرک جمهوری اسلامی ایران به اطلاعات مجوز موردی، استعلام موضوع حسب مورد از معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از سوی گمرک ایران انجام خواهد شد.