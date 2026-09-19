نمایش «وقتی رویا نباشد» و «کات» در «پاتوق مستند»

جوان آنلاین: در ادامه برنامه نمایش‌های «پاتوق مستند» دوشنبه ۳۰ شهریورماه مستند بلند «وقتی رویا نباشد» و مستند کوتاه «کات» در سالن حقیقت مرکز گسترش، نمایش داده می‌شوند.

«وقتی رویا نباشد» درباره دو غواص ایرانی است که تصمیم دارند به سفری هیجان‌انگیز برای غواصی در آب‌های یخ‌زده قطب شمال در سیبری بروند. اما تنها ۱۰ روز پیش از آغاز این ماجراجویی، رخدادی غیرمنتظره برای یکی از آنها پیش می‌آید. اکنون آنها باید تصمیم بگیرند که آیا سفرشان را متوقف کنند یا رویایی که از کودکی در سر داشتند، دنبال کنند.

«کات» درباره فردی به نام «مزهور» است که برای نجات نخل‌های نخلستان خود با خشکسالی مقابله می‌کند. هم‌زمان، عشق او به بازیگری و سینما نیز در زندگی‌اش حضور دارد و او تلاش می‌کند هر دو جنبه از علاقه‌هایش را حفظ کند.

علاقه‌مندان برای تماشای این آثار به میدان شهید قندی، جنب بانک مسکن، شماره ۱۵ مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی مراجعه کنند. «پاتوق مستند» هر هفته دوشنبه و چهارشنبه در مرکز گسترش، برقرار است.