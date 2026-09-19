جوان آنلاین: تیم‌های ملی فوتبال ایران و روسیه در دیداری دوستانه روز سه شنبه ۷ مهر در شهر کازان رو در روی هم قرار می‌گیرند.

تیم ملی روسیه در اردوی پاییزی خود قرار است برابر تیم‌های ملی ایران، نامیبیا و نیجریه به میدان برود. شاگردان والری کارپین روز ۲۹ سپتامبر به مصاف ایران می‌روند و پس از آن در روز‌های سوم و ششم اکتبر مقابل نامیبیا و نیجریه بازی خواهند کرد.

«کنستانتین توکاوین» مهاجم تیم ملی فوتبال روسیه و باشگاه دینامو مسکو، در پاسخ به سؤالی درباره جذاب‌ترین حریف این تیم در دیدار‌های پیش‌رو، ایران را جالب‌ترین حریف روس‌ها دانست.

توکاوین در پاسخ به این سؤال که کدام حریف برای او جذاب‌تر است، گفت: فکر می‌کنم ایران؛ این موضوع مشخص است. باید ببینیم نیجریه با چه ترکیبی به این مسابقات می‌آید؛ بنابراین فعلاً یک وقفه کوتاه داریم و سپس راهی اردوی والری گئورگیویچ (کارپین) می‌شویم.

مهاجم دینامو مسکو همچنین درباره دعوت تنها دو بازیکن این تیم، خودش و سرگئی اوسیپنکو، به اردوی تیم ملی روسیه اظهار کرد: از یک طرف تعجب‌آور است، اما از طرف دیگر این انتخاب کادر فنی است.