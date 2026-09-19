مهران غفوریان: به شایعات توجه نکنید، حال امیر نوری خوب است

مهران غفوریان، بازیگر سینما و تلویزیون درباره وضعیت سلامتی امیر نوری گفت: او سالم است و نباید به شایعات درباره او دامن زد و به آن توجه کرد.

جوان آنلاین: مهران غفوریان، دوست و همبازی امیر نوری بازیگر سینما و تلویزیون که در پی یک تصادف شدید راهی بیمارستان شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت، در واکنش به شایعات درباره این بازیگر، در یک پیام ویدیویی گفت: من لازم دانستم، این فیلم را به اشتراک بگذارم و بگویم که امیر نوری خوب و سالم است.

به گزارش ایرنا، غفوریان با اشاره به اینکه با با خواهر امیر نوری در بیمارستان صحبت کرده است، از مخاطبان درخواست کرد به شایعات مسخره دامن نزنند.

او گفت: مادر امیر نوری از این اتفاق مطلع نیست و خواهرش نیز خارج از کشور است، شایعه درست نکنید، امیر نوری سالم و زنده است، حال او خوب است و هر روز هم بهتر می‌شود. من خودم هم در بیمارستان او را دیدم، خطر رفع شده، خدا رحم کرده، همین الان هم با خواهرش تلفنی صحبت کردم لطف کنید این کار‌ها را با زندگی مردم نکنید.