جوان آنلاین: سازمان بسیج مستضعفین حضور حماسی و دشمن‌شکن مردم در «رزمایش جانفدایان ایران» را ضربه‌ سنگین ملت مبعوث بر پیکره عملیات روانی دشمن دانست و اعلام کرد: موج‌های بعدی این رزمایش عظیم و مردمی به‌زودی در سایر استان‌ها و شهرهای کشور این رزمایش برگزار خواهد شد.

متن کامل بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

روز گذشته، پایتخت جمهوری اسلامی ایران شاهد صحنه‌ای بی‌بدیل و کم‌نظیر از عشق، ایمان و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود. حضور پرشور، خودجوش و چندصد هزار نفری مردم مؤمن، انقلابی و ولایت‌مدار تهران بزرگ در «رزمایش جانفدایان ایران»، بار دیگر ثابت کرد که این ملت متحد، همچون روزهای نخستین انقلاب، در صحنه دفاع از کیان اسلام، انقلاب و میهن اسلامی حاضر است و هیچ قدرتی توان مقابله با اراده پولادین او را ندارد. این اجتماع عظیم که در ادامه حضور حماسی روزهای گذشته مردم شریف استان تهران در شهرستان‌های مختلف برگزار شد، تجلی حقیقی «وحدت کلمه» و «ایستادگی تا پای جان برای ایران» بود.

سازمان بسیج مستضعفین، ضمن ابراز خرسندی و افتخار از این حضور تاریخ‌ساز، مراتب قدردانی و سپاس صمیمانه خود را از آحاد مردم مبعوث شده و شهیدپرور، به‌ویژه جانفدایان، بسیجیان غیور و فداکار در نواحی مقاومت، حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج و سایر مسولین کشوری و لشگری به ویزه رییس جمهور محترم اعلام می‌دارد. این عزیزان با سازماندهی، اطلاع‌رسانی و حضور میدانی خود، حماسه‌ای ماندگار آفریدند و نشان دادند که مردم سنگرهای اصلی حراست از دستاوردهای نظام و انقلاب هستند. بی‌شک این حضور حماسی، پاسخی کوبنده به تمامی توطئه‌ها و هجمه‌های تبلیغاتی دشمنان بود.

از سوی دیگر، این رزمایش عظیم و دشمن‌شکن، موجبات یأس، ناامیدی و سرخوردگی دشمنان قسم‌خورده ایران عزیز را فراهم آورد. آنان که با تمام توان رسانه‌ای و تبلیغاتی خود در پی القای ناامیدی، انشقاق و جدایی میان ملت و نظام بودند، دیروز با چشمان خود دیدند که ملت ایران به تبعیت از امام سیدمجتبی خامنه‌ای (حفظه‌الله) رهبر معظم انقلاب اسلامی، همچون کوهی استوار در برابر زیاده‌خواهی‌ها ایستاده است. حضور چندصد هزار نفری مردم در رزمایش جانفدایان، معادلات دشمن را برهم زد و به آنان فهماند که هیچ سناریویی علیه این ملت بزرگ و بصیر، راه به جایی نخواهد برد. این حضور، ضربه‌ای سنگین بر پیکره جنگ شناختی و عملیات روانی دشمن بود.

سازمان بسیج مستضعفین با افتخار اعلام می‌دارد که «رزمایش جانفدایان ایران» محدود به پایتخت و استان تهران نخواهد ماند؛ موج‌های بعدی این رزمایش عظیم و مردمی، در ۳۰شهریور در استان مازندران و در ۳۱ شهریورماه در استان های آذربایجان شرقی،سمنان و قم و همچنین به‌زودی در سایر استان‌ها و شهرهای کشور این رزمایش برگزار خواهد شد و اطلاع‌رسانی لازم از طریق رسانه‌ها انجام می‌شود.