کد خبر: 1380206
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تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۹
اقتصاد » اخبار کلی

عقب‌نشینی بازار سرمایه؛ شاخص کل سقوط کرد

بورس در معاملات ۲۸ شهریور ۱۴۰۵، بازار سرمایه روزی سرخ و پرفشار را پشت سر گذاشت و شاخص کل با ریزش ۱۰۸ هزار واحدی، عقب‌نشینی معناداری را ثبت کرد.

جوان آنلاین: جریان معاملات در بازار سرمایه طی روز جاری ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۵، در مسیری نزولی قرار گرفت و فشار فروش در اکثر نمادها مشهود بود. در وضعیتی که بازار در ساعت ۱۲:۵۱:۲۹ به کار خود پایان داد، شاخص‌های اصلی با افت قابل‌توجه مواجه شدند.

به گزارش مهر، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در معاملات امروز با عقب‌نشینی سنگین ۱۰۸ هزار و ۸۸۹ واحدی روبرو شد و سطح ۷ میلیون و ۴۴۸ هزار و ۸۴۳ واحد را از دست داد. در همین راستا، شاخص کل (هم‌وزن) نیز فضای منفی بازار را تجربه کرد و با افت ۲۹ هزار و ۴۱۰ واحدی به عدد ۱ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۷۷۰ واحد رسید.

از منظر جزئیات معاملاتی، داد و ستدهای امروز با فشار فروش بالا در بسیاری از گروه‌ها دنبال شد، به‌طوری که ۱ میلیون و ۱۳۹ هزار و ۶۴۶ معامله در جریان معاملات امروز به ثبت رسید. همچنین حجم معاملات در بازار امروز به ۷۶ میلیارد و ۶۵۲ میلیون سهم رسید که ارزش معاملاتی بالغ بر ۴۵۷ هزار و ۳۴۳ میلیارد ریال را با خود به همراه داشت، هرچند این حجم از داد و ستد نتوانست مانع از فشار نزولی بر قیمت‌ها شود.

بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده در ساعت ۱۲:۵۱:۱۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸، ارزش بازار نیز با افت محسوسی به ۲۱۶ هزار و ۸۴۰ میلیارد و ۷۴۵ میلیون واحد رسید که بیانگر فضای احتیاطی و خروج بخشی از سرمایه‌ها در جریان معاملات امروز است.

برچسب ها: ریزش بورس ، شاخص بورس ، بورس تهران
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