کمیته حقیقت یاب سازمان ملل: آمریکا در ایران مرتکب جنایت جنگی شد

کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد درباره امور ایران، امروز (پنجشنبه) اعلام کرد که به دلایل منطقی بر این باور است که در طول تهاجم نظامی آمریکا علیه ایران، ایالات متحده در دو حمله نظامی به یک مدرسه و ورزشگاه در ایران نقش داشته و مرتکب جنایت جنگی شده است.

جوان آنلاین: خبرگزاری رویترز نوشت: یافته‌های جدید کمیته مستقل حقیقت یاب سازمان ملل که در قالب گزارشی جدید منتشر شده است، به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه خواهد شد. در این گزارش اقدامات آمریکا در طول جنگ ایران که از ماه فوریه (اسفند) شروع شد، بررسی می‌شود.

به گزارش ایرنا، مقام‌های آمریکایی پیش‌تر ادعا کرده بودند که عملیات نظامی نیرو‌های آن‌ها مطابق با قوانین درگیری‌های مسلحانه انجام می‌شود.

کارشناسان سازمان ملل گفتند که به دلایل منطقی بر این باورند که نیرو‌های آمریکایی مسئول حمله به مدرسه ابتدایی شجره طیبه میناب هستند؛ حمله‌ای که به شهادت ۱۵۰ نفر از جمله ۱۲۰ دانش آموز منجر شد.

این کمیته در گزارش خود نتیجه گرفت: این حمله به مثابه حمله‌ای کورکورانه بوده که منجر به کشته شدن غیرنظامیان و آسیب رساندن به زیرساخت‌های غیرنظامی شده و بر اساس حقوق بین‌الملل، مصداق جنایت جنگی محسوب می‌شود.

بر اساس این گزارش، آمریکا در انجام این حمله بر اطلاعاتی مبنی بر حضور یک فرمانده ارشد نظامی ایران در محل تکیه کرده بود، اما پیش از انجام حمله، در راستی‌آزمایی کافیِ این اطلاعات قصور کرده است. بازرسان اعلام کردند که کوتاهی در به‌روزرسانی اطلاعات مربوط به هدف‌گیری و تأیید این که آن ساختمان یک هدف نظامی بوده یا خیر، چیزی فراتر از فقط یک سهل‌انگاری ساده محسوب می‌شود.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ماه ژوئن (خرداد) مدعی شد شد که با استناد بر نتایج یک تحقیقات، هیچ کس به مدرسه دخترانه در ایران حمله نکرده است.

خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داده بود که تحقیقات اولیه داخلی در آمریکا نشان می‌دهد که نیرو‌های آمریکایی مسئول حملات مهلک به میناب در جنوب ایران هستند.

وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) از آن زمان تاکنون سطح تحقیقات خود را ارتقا داده، اما تا به حال هیچ‌گونه گزارشی را درباره یافته‌های اولیه خود منتشر نکرده است.

کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند که مدرسه میناب که مورد حمله قرار گرفت، یک مکان غیرنظامی با قابلیت تشخیص آشکار بوده و هیچ مدرکی دال بر استفاده از آن برای مقاصد نظامی نیافتند.

این کارشناسان در خصوص حمله به یک مجموعه ورزشی در شهر «لامرد» در جنوب استان فارس نیز به نتیجه‌گیری مشابهی رسیدند. در این گزارش آمده است که حمله مذکور به ساختمان‌های مسکونی و یک مدرسه در آن حوالی آسیب رساند و منجر به کشته و زخمی شدن ۲۲ غیرنظامی شد. گزارش مذکور نتیجه‌گیری کرد که این حمله کور (بدون تفکیک اهداف) بوده و از این رو مصداق جنایت جنگی محسوب می‌شود.

فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در ماه مارس (فروردین) با صدور بیانیه‌ای مدعی شد نیرو‌های آمریکایی در آن روز هیچ‌گونه حمله‌ای به شهر لامرد انجام نداده‌اند.

به گزارش ایرنا، تراژدی بشری حمله به میناب منجر به شهادت جمعی از دانش آموزان دختر و پسر مدرسه شجره طیبه به همراه جمعی از معلمان، کارکنان مدرسه و والدین حاضر در محل شد. این فاجعه در حالی رقم خورد که جمهوری اسلامی ایران با هدف شفاف‌سازی پیرامون فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای خود، مسیر مذاکره با آمریکا را در پیش گرفته بود؛ رخدادی که بار دیگر ماهیت فریبنده و رویکرد تکراری نظام سلطه در مناسبات بین‌المللی را برای افکار عمومی جهان آشکار ساخت.

در ساعت پنج بعداز ظهر نهم اسفندماه نیز در کمتر از یک دقیقه چهار موشک در فاصله ۴۰ متری زمین در شهرک مسکونی لامرد منفجر شد و ۷۲۰ هزار ترکش تنگستنی را بر فراز شهر رها کرد.

در این جنایت جنگی ۲۱ نفر شهید و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شدند که هیچ یک از آنها نقش نظامی به عهده نداشتند و هیچ شخصیت نظامی در این حمله هدف قرار نگرفت.