کد خبر: 1379967
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تاریخ انتشار: ۲۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۵
بين‌الملل » اخبار كلی

تکاپوی شیخ‌نشینان برای یافتن چتر امنیتی جدید بعد از ناامیدی از آمریکا

2 نیویورک‌تایمز اعلام کرد کشور‌های عربی که فهمیدند اولویت آمریکا نیستند، برای یافتن چتر امنیتی جدید تلاش می‌کنند.

جوان آنلاین: جنگ منطقه‌ای اخیر که با تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در اواخر فوریه آغاز شد و در نتیجه پاسخ کوبنده کشورمان، پیامد‌های گسترده‌ای نه تنها برای منطقه، بلکه کل جهان نیز داشت، موجب شده تا کشور‌های خلیج فارس متوجه شکاف و نقص گسترده در سیستم امنیتی خود که مبتنی بر اعتماد صرف به آمریکا بود، بشوند.

به گزارش تسنیم، در همین راستا منابع عربی گزارش دادند که طی ماه‌های گذشته برخی از کشور‌های خلیج فارس به فکر ترتیبات جدید برای محافظت از امنیت خود افتاده‌اند و تلاش دارند کانال‌هایی را برای گفتگوی مستقیم با ایران در مورد مسائلی از جمله ناوبری در تنگه هرمز باز کنند.

جنگ با ایران آسیب‌پذیری کشور‌های خلیج فارس را آشکار کرد

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی به این منظور اعلام که کشور‌های خلیج فارس مدت‌هاست به تضمین‌های امنیتی ایالات متحده متکی بوده‌اند، اما بیش از شش ماه حملات مکرر موشکی و پهپادی ایران، به وضوح کاستی‌های این تضمین‌ها را نشان داده است.

نیویورک تایمز افزود: برخی از پایگاه‌های ایالات متحده در کشور‌های خلیج فارس تقریباً در حملات ایران کاملاً نابود شده‌اند و علاوه بر آن، زیرساخت‌های انرژی در این کشور‌ها از جمله عربستان آسیب زیادی دیده‌اند. در سایه این وضعیت، مقامات کشور‌های خلیج فارس اکنون تلاش دارند راهکار‌های جایگزینی برای محافظت از امنیت خود از جمله توسل به دیپلماسی مستقیم با ایران پیدا کنند.

این رسانه آمریکایی به نقل از تحلیلگران نوشت که رهبران منطقه‌ای چاره‌ای جز جستجوی ترتیبات امنیتی جایگزین ندارند، زیرا جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، آسیب‌پذیری‌های کشور‌های خلیج فارس را آشکار و نفوذ ایران را بیشتر کرد.

بدر السیف، استاد تاریخ دانشگاه کویت، درباره وضعیت کشور‌های منطقه به نیویورک‌تایمز گفت: ما در نقطه‌ای گرفتار شده‌ایم که در عین حفظ بخشی از گذشته، تلاش می‌کنیم چیزی جدید بنا کنیم. ما باید از این وسواس به حفاظت خارجی خلاص شویم.

نیویورک تایمز به بحرین به عنوان نمونه‌ای از وابستگی کشور‌های خلیج فارس به چتر حمایتی آمریکا اشاره و تاکید کرد که بحرین برای دهه‌های طولانی میزبان بزرگترین پایگاه دریایی آمریکا بوده، به این امید که این پایگاه بتواند از بحرین محافظت کند، اما دیدیم که این پایگاه هم مانند سایر پایگاه‌ها و تاسیسات آمریکا در کشور‌های خلیج فارس هدف حملات مکرر ایران قرار گرفت و تقریباً نابود شد.

این روزنامه به نقل از یک مقام نظامی آمریکایی که نام او فاش نشده است، گزارش داد که بیشتر ملوانان مستقر در این پایگاه به فلوریدا منتقل شده‌اند و تنها تعداد کمی از خدمه باقی مانده‌اند.

شکست راهبردی آمریکا و شیخ‌نشینان مقابل ایران

در ادامه این گزارش آمده است که این جنگ خسارات سنگینی به آمریکا و متحدانش در منطقه وارد ساخته و بستن عملی تنگه هرمز توسط ایران، یک شکست استراتژیک بزرگ و یک عقب‌گرد اقتصادی برای صادرکنندگان انرژی در کشور‌های خلیج فارس است.

نیویورک تایمز تصریح کرد که ناتوانی ارتش آمریکا در دفع حملات ایران، شکست استراتژیک دیگری را نشان می‌دهد که می‌تواند عواقب جدی برای کشور‌های خلیج فارس و توانایی ایالات متحده در اعمال قدرت داشته باشد.

رسانه مذکور آمریکایی افزود که با این وجود، بحرین و دیگر کشور‌های خلیج فارس، از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت، هیچ جایگزین واحد و یکپارچه‌ای به عنوان ضامن امنیت خود ندارند.

در ادامه این گزارش تاکید شده است که کشور‌های خلیج فارس میلیارد‌ها دلار برای تسلیحات پیشرفته هزینه کرده‌اند، اما ارتش‌های آنها کوچکتر و ضعیف‌تر از ارتش ایران است، در حالی که چین و روسیه با وجود روابط نزدیک خود با کشور‌های خلیج فارس، کمکی به آنها نکردند.

بر اساس این گزارش، تلاش‌های کشور‌های خلیج فارس برای یافتن مسیر‌های امنیتی جایگزین و دستیابی به خودکفایی دفاعی بیشتر هنوز در مرحله آزمایشی است، زیرا توافق‌نامه‌هایی با هدف افزایش امنیت منطقه‌ای، مانند پیمان دفاعی جدید بین عربستان سعودی و پاکستان، هنوز آزمایش نشده‌اند.

کشور‌های خلیج فارس فهمیدند که در اولویت آمریکا قرار ندارند

نیویورک تایمز تاکید کرد که هنوز مشخص نیست که آیا هیچ یک از این کشور‌ها مایل و قادر به ارائه کمک به کشور‌های خلیج فارس خواهند بود یا خیر؛ بنابراین واقع‌بینانه‌ترین گزینه برای کشور‌های خلیج فارس، ایجاد مشارکت‌های دفاعی است که «چتر امنیتی آمریکا را تکمیل می‌کند، اما جایگزین آن نمی‌شود».

این رسانه آمریکایی خاطرنشان کرد: حملات ایران به اقتصاد کشور‌های نفت‌خیز خلیج فارس آسیب رسانده و تصویر آنها را به عنوان پناهگاه‌های امن در منطقه‌ای آشفته، خدشه‌دار کرده است. همچنین این جنگ نشان داد که سیستم‌های دفاعی پیشرفته در کشور‌های خلیج فارس لزوماً همیشه مقاوم نیستند و ایران قادر است با استفاده از تعداد زیادی پهپاد نسبتاً ارزان، تلفات سنگینی به این کشور‌ها وارد کند.

این روزنامه به نقل از کریستین الکساندر، عضو ارشد موسسه امنیت و دفاع ربدان، یک موسسه تحقیقاتی دولتی در امارات متحده عربی، نوشت که ایالات متحده، در مواجهه با حملات متقابل شدید ایران، حفاظت از نیرو‌های خودش و اسرائیل را در اولویت قرار داد و این اولویت‌ها با نیاز کشور‌های خلیج فارس به حفاظت از فرودگاه‌ها، بنادر و کارخانه‌های آب شیرین‌کن خود همسو نبود.

نیویورک تایمز همچنین گزارش داد که کمبود موشک‌های رهگیر آمریکا در هفته‌های اولیه جنگ، چالش مهمی برای کشور‌های خلیج فارس ایجاد کرد و آنها را بر آن داشت تا از اوکراین و سایر کشور‌های اروپایی کمک بگیرند. اما با این وجود باز هم این کشور‌ها نتوانستند دفاع قابل قبولی از خود مقابل حملات ایران نشان دهند.

برچسب ها: کشورهای عربی ، آمریکا ، رژیم صهیونیستی
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