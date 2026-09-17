جوان آنلاین: محمدجعفر قائمپناه که به منظور پیگیری و بررسی روند اجرای مصوبات سفر رئیسجمهور از روز چهارشنبه وارد زنجان شده است، از بیمارستان ۲۲۰ حضرت رسول (ص) شهرستان خدابنده بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند پیشرفت این پروژه قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، در سفر مردادماه سال گذشته رئیسجمهور به زنجان، اعتباری بالغ بر ۸۰۰ همت برای تکمیل این بیمارستان مصوب شد که تا کنون نزدیک به ۵۰ درصد آن تخصیص یافته است. روند ساخت این بیمارستان از سال ۱۴۰۰ آغاز شده است و پیشرفت فیزیکی آن پیش از سفر رئیسجمهور ۳۷ درصد بوده و هماکنون پس از گذشت یک سال به ۵۸ درصد رسیده است.
این بیمارستان در زمینی به مساحت ۲۰۰ هزار مترمربع و با زیربنای ۲۴ هزار مترمربع شامل ۵ طبقه اورژانس، درمانگاه، آزمایشگاه، تصویربرداری، بخش مراقبتهای ویژه (قلب و داخلی)، نوزادان، عملهای زایمان، بستری زنان، داخلی، جراحی و تخصصی و جراحی (شامل ۹ اتاق عمل) در دست احداث است.
«مسعود پزشکیان» رئیسجمهور اسلامی ایران ۹ مرداد ماه سال گذشته به استان زنجان سفر کرد. سفر ۲ روزه «محمدجعفر قائمپناه» به منظور بررسی آخرین وضعیت اجرای مصوبات سفر رئیسجمهور به استان زنجان صورت گرفته است که روند پیشرفت طرحها و پروژههای مصوب را مورد ارزیابی قرار خواهد داد.
افتتاح مدرسه ابتدایی ۱۵ کلاسه فرهنگ منتظری، بازدید از ورزشگاه ۱۵ هزار نفری زنجان، بازدید از پروژه ۲ خطه کردن راهآهن زنجان-قزوین (پل قره بلاغ) و گفتوگوی تلویزیونی با مردم استان از برنامههای روز نخست سفر سرپرست نهاد ریاست جمهوری و معاون اجرایی رئیسجمهور به زنجان بود.
قائمپناه در روز دوم سفر نیز افتتاح ذوبآهن فرآیند کاران نورین، بازدید از بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی حضرت رسول (ص) خدابنده، بازدید از اجرای طرح نظام ارجاع خدمات پزشکی در درمانگاه شماره ۲ قیدار، بازدید از محور سلطانیه - قیدار - کبودرآهنگ، بازدید از شرکت ایرانترانسفر و همچنین نشست با مدیران ارشد این استان را در دستور کار دارد.