سئول: توافق سرمایه گذاری با آمریکا به تعویق افتاد

درحالی که چو هیون، وزیر امور خارجه کره جنوبی امروز برای انجام سفری سه روزه و دیدار با همتای آمریکایی خود عازم واشنگتن شد، این کشور اعلام کرد که توافق سرمایه گذاری صد‌ها میلیارد دلاری با آمریکا که درقبال کاهش تعرفه‌های تجاری ترامپ قرار بود صورت گیرد، به تعویق افتاده‌است.

جوان آنلاین: خبرگزاری رویترز با انتشار این خبر افزود: با توجه به برگزاری جلسه توجیهی پارلمان کره جنوبی در هفته آینده در خصوص توافق سرمایه گذاری با آمریکا، سئول اعلام کرد که این توافق به تعویق افتاده است.

به گزارش ایرنا، این گزارش می‌افزاید: تعویق جلسه توجیهی روز پنجشنبه در حالی رخ می‌دهد که این دو متحد همچنان مذاکرات خود را بر سر جزئیات توافق تجاری منعقد شده در سال گذشته ادامه می‌دهند؛ توافقی که بر اساس آن سئول متعهد شد در ازای کاهش تعرفه‌های واردات کره به آمریکا به ۱۵ درصد، ۳۵۰ میلیارد دلار در تولیدات آمریکا سرمایه‌گذاری کند.

دو مقام آگاه در سئول گفتند، با توجه به اینکه مذاکرات هنوز ادامه دارد، تاریخ برگزاری جلسه توجیهی پارلمانی و اعلام نهایی هنوز مشخص نشده است.

رویترز در ادامه گزارش داد: چو هیون، وزیر امور خارجه کره جنوبی، امروز گفت که اعلام برنامه‌های سرمایه‌گذاری سئول در آمریکا تحت توافق تجاری با واشنگتن به دلیل روشن شدن برخی مسائل به تعویق افتاده، اما وی توضیح بیشتری نداد.

خبرگزاری نیوزیس (Newsis) کره جنوبی روز چهارشنبه به نقل از یک مقام پارلمانی کره جنوبی گزارش داد که سئول و واشنگتن احتمالادر ۲۳ سپتامبر (اول مهر ماه ۱۴۰۵) مراسم امضای تفاهم‌نامه را برگزار خواهند کرد، اما اجرای این توافق تجاری با تاخیر مواجه شده چراکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اوایل امسال کره جنوبی را به افزایش تعرفه‌ها تهدید کرد؛ بنابراین گزارش از ۳۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری وعده داده شده توسط سئول، ۱۵۰ میلیارد دلار از این بسته به کشتی‌سازی اختصاص داده شده و هر دو دولت در تلاشند تا شرایط پروژه‌های در دست بررسی برای ۲۰۰ میلیارد دلار باقیمانده را نهایی کنند.

چندین رسانه کره جنوبی از جمله روزنامه اقتصادی کره و «چوسان ایلبو» (Chosun Ilbo)، این هفته گزارش دادند که یکی از پیشنهاد‌های مورد بحث، خرید احتمالی سهام وستینگهاوس، شرکت فناوری راکتور هسته‌ای آمریکایی، توسط کره جنوبی است.