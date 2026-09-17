دفتر ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد: رؤسای جمهور لبنان و فرانسه درباره تلاش‌ها برای پایان دادن به حملات (رژیم) اسرائیل علیه لبنان گفت‌و‌گو کردند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، دفتر ریاست جمهوری لبنان هم اکنون در بیانیه‌ای اعلام کرد: جوزف عون و امانوئل ماکرون (رؤسای جمهور لبنان و فرانسه) امروز با یکدیگر دیدار و رایزنی کردند.

به گزارش مهر، در بیانیه صادره از سوی دفتر ریاست جمهوری لبنان در این باره آمده است: این دیدار در پاریس انجام شدو طرفین درباره تلاش‌ها برای پایان دادن به حملات (رژیم) اسرائیل علیه لبنان گفت‌و‌گو کردند.

دفتر ریاست جمهوری لبنان اضافه کرد: عون از ابتکار عمل رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر ایتالیا در خصوص دوره پس از پایان مأموریت نیرو‌های «یونیفل» (UNIFIL) استقبال و آن را تحسین کرد.