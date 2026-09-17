مناطقی از یمن بمباران شد

عربستان سعودی در ادامه حملات خود به یمن، صبح امروز مناطقی از شمال و جنوب این کشور را هدف حملات هوایی خود قرار داد.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه المسیره، جنگنده‌های سعودی امروز با انجام دو حمله هوایی، شهر «عبس» (واقع در استان الحجه-شمال غربی یمن) یمن را هدف قرار دادند که در پی آن چهار خودرو منهدم شدند.

بر اساس این گزارش، هواپیما‌های سعودی سه دکل مخابراتی را در مناطق «الذکره» و «الحوبان» در شهرستان التعزیه (استان تعز-جنوب غربی یمن) و منطقه «الراهدة» در شهرستان خدیر (استان تعز) هدف قرار دادند.

مناطق شمالی و جنوبی یمن، از جمله استان‌های الحجه و تعز، در جریان جنگ یمن بار‌ها شاهد حملات هوایی و عملیات نظامی بوده‌اند.

در این میان، هدف قرار گرفتن تأسیسات و دکل‌های مخابراتی، علاوه بر خسارت‌های مادی، می‌تواند ارتباطات و خدمات در مناطق آسیب‌دیده را مختل کند.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن دیروز گفت در پاسخ به بیش از ۴۵۰ حمله عربستان به استان‌های یمن در طول هفته جاری، ۲ عملیات ویژه علیه تاسیسات نفتی آرامکو در ینبُع و پایگاه هوایی خمیس مشیط انجام داده‌اند.

دیشب، پدافند هوایی یمن دو گروه از جنگنده‌های عربستان را بر فراز شهر المخا رهگیری و آنها را مجبور به عقب‌نشینی قبل از انجام هرگونه اقدام خصمانه کرد.

سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن دیروز از سرنگونی یک جت جنگنده اف-۱۵ بر فراز مارب خبر داد و مرکز اطلاع‌رسانی نظامی ارتش یمن فیلم انهدام این جنگنده را منتشر کرد.