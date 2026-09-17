جوان آنلاین: «سجاد حیدر» امروز در نشست خبری هفتگی خود در اسلامآباد، در پاسخ به پرسش خبرنگار درباره تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه پروازها و شرکتهای ایرانی گفت: اسلامآباد از این تحریمها مطلع شده و آن را از نزدیک رصد میکند.
وی درباره فعالیت شرکت هواپیمایی ماهان در پاکستان اظهار داشت: شرکت ایرانی ماهان هفتهای ۳ پرواز به مقصد شهرهای پاکستان، شامل لاهور و اسلامآباد، انجام میدهد.
سجاد حیدر تأکید کرد: پاکستان همچنان متعهد به نقش میانجیگری بین ایران و آمریکا است و تأکید دارد که چنین مسائلی باید از طریق تعامل و مذاکرات حلوفصل شود.
وی افزود: ما روابط نزدیک و مستقلی با جمهوری اسلامی ایران داریم و از روابط خوبی با آمریکا نیز برخورداریم و روابط مستقل ما با این دو کشور هرگز به قیمت روابط با یکی از آنان نیست.
سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان همچنین با ابراز نگرانی از اوضاع خاورمیانه و تنگه بابالمندب، گفت که اسلامآباد از طرفین میخواهد از هرگونه تشدید تنشها اجتناب کنند.
سجاد حیدر همچنین با اشاره به برنامه نخستوزیر این کشور برای سفر به نیویورک جهت شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل گفت که شهباز شریف موضوعات راهبردی از جمله اسلامهراسی، فلسطین و مناقشات در منطقه را در جلسات سازمان ملل و دیدارهای رسمی با سران کشورهای مختلف دنبال خواهد کرد.
وی درباره نقش چین پیرامون صلح منطقهای نیز گفت که اسلامآباد از ابتکارات پکن استقبال میکند و معتقد است که چین نیز از ظرفیتهای مهمی برای کمک به صلح برخوردار است.