جوان آنلاین: خبرگزاری رویترز دراین باره تیتر زد: «کره شمالی: تقویت تسلیحات به رهبری آمریکا، گسترش توان هستهای پیونگ یانگ را توجیه میکند».
به گزارش ایرنا، رویترز در ادامه گزارش داد: کیم کانگ ایل، معاون وزیر دفاع کره شمالی روز پنجشنبه (امروز به وقت محلی) اعلام کرد افزایش روزافزون توان نظامی به رهبری آمریکا و آنچه او گسترش اتحاد هستهای میان واشنگتن، سئول و توکیو خواند، تلاشهای پیونگ یانگ برای تقویت و گسترش نیروهای هستهای خود را توجیه پذیر میسازد.
معاون وزیر دفاع کره شمالی، که در مجمع شیانگشان پکن، کنفرانس امنیتی بینالمللی چین شرکت کرده بود دراین باره گفت که وضعیت کره شمالی به عنوان یک کشور دارای سلاح هستهای غیرقابل برگشت بوده و متعهد به گسترش زرادخانه هستهای خود است.
کیم تنشها در شبه جزیره کره را به سیاست هاس خصمانه تغییرناپذیر واشنگتن در قبال کره شمالی متوجه ساخت و آمریکا را به همکاری سه جانبه با کره جنوبی و ژاپن به یک اتحاد هستهای متهم کرد.
معاون وزیر دفاع کره شمالی در مجمع شیانگشان پکن افزود: همزمان با رسیدن تهدید هستهای کشورهای دشمن (کره جنوبی و ژاپن) به سطح بسیار بالا، جمهوری دموکراتیک خلق کره با گسترش و تقویت بیوقفه بازدارندگی هستهای خود، قاطعانه از صلح و ثبات در شبه جزیره کره و منطقه دفاع خواهد کرد.
رویترز افزود: کیم گفت جایگاه قانونی کره شمالی به عنوان یک کشور دارای سلاح هستهای «خط قرمز عدم عقبنشینی» است و از سایر کشورها خواست تا از آنچه «رویای پوچ» خلع سلاح هستهای است، دست بردارند.
به گزارش ایرنا، درحالی معاون وزیر دفاع کره شمالی کشورهای ژاپن و کره جنوبی را به رسیدن سطح بالایی از تهدید هستهای متهم میکند که سئول و توکیو طی هفتههای اخیر و با چراغ سبز واشنگتن در صدد دستیابی به زیردریاییهای اتمی هستند، امری که نه تنها پیونگ یانگ را اکنون برآشفته ساخته بلکه پکن و همچنین مسکو را به این موضع دراین بخش از جهان حساس ساخته است.