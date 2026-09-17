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تاریخ انتشار: ۲۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۰
بين‌الملل » اخبار كلی

منابع یمنی: صادرات نفت عربستان را برای ماه‌های طولانی مختل کردیم

2 یمنی‌ها با اشاره به گسترش بانک اهداف صنعا در عربستان، به این کشور هشدار دادند خواسته یمنی‌ها را برآورده کند.

جوان آنلاین: در شرایطی که عربستان سعودی بعد از شکست تلاش‌های خود در تشکیل ائتلاف علیه یمن، با مظلوم نمایی و ادعای دروغین حمله صنعا به مکه مکرمه، به دنبال تحریک احساسات مسلمانان و کشاندن کشور‌های جدید به شرکت در تجاوزات علیه یمن است، نیرو‌های مسلح صنعا با تکذیب این ادعا‌ها همچنان به گسترش عملیات‌های خود علیه مواضع نظامی و اقتصادی حیاتی عربستان ادامه می‌دهند.

گسترش بانک اهداف یمن در عمق عربستان

در همین راستا جنبش انصارالله عملیات‌های خود را از جنوب عربستان به غرب این کشور متمرکز کرده و تأسیسات نفتی در منطقه ینبع را که بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارزش دارد، به بانک اهداف خود اضافه کرد.

ارتش یمن همچنین یک عملیات نظامی گسترده علیه صنایع نفتی، از جمله تأسیسات پالایش، ذخیره‌سازی و بارگیری در بندر ینبع انجام داده و دیروز اعلام کرد که یک جنگنده اف ۱۵ عربستان را هم سرنگون کرده است.

سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، دیروز در بیانیه‌ای به این منظور اعلام کرد که رزمندگان یمنی با دو عملیات، قلب عربستان را هدف قرار داده‌اند و یکی از این عملیات‌ها، تأسیسات آرامکو در ینبع را با ده‌ها موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار داد، در حالی که حمله دیگر، پایگاه نظامی خمیس مشیط در جنوب عربستان سعودی را هدف قرار داد.

این عملیات‌های نیرو‌های مسلح یمن در پاسخ به تجاوزات هوایی عربستان علیه غیرنظامیان در چندین استان یمن که به ۴۵۰ مورد حمله رسیده بود، انجام شد

یحیی سریع با تهدید به گسترش حملات علیه دشمن سعودی گفت که هر دو عملیات با موفقیت به اهداف خود رسیدند و کاملاً دقیق بودند. فعالان هم تصاویری منتشر کردند که انفجار‌های بزرگی را در چندین تأسیسات آرامکو و سینوپک در ینبع نشان می‌داد.

صادرات نفت عربستان برای ماه‌های طولانی مختل شده است

در این زمینه، یک منبع اقتصادی در صنعا به روزنامه الاخبار گفت که عملیات اخیر یمن در ینبع، عملیاتی پرهزینه برای عربستان سعودی محسوب می‌شود. این امر صادرات نفت از بندر ینبع را به طور کامل متوقف کرده است و به نظر می‌رسد تأثیر حملاتی که چندین تأسیسات استراتژیک آرامکو را هدف قرار داده است، صادرات نفت عربستان سعودی را برای ماه‌های آینده مختل کند.

این منبع افزود: ینبع یکی از اماکن مقدس اسلامی نیست که دشمن سعودی هر از گاهی تلاش دارد ادعا کند که صنعا به آن حمله می‌کند. این دروغ‌ها کاملاً آشکار و نخ نما شده و همه می‌دانند که انصارالله اهداف استراتژیک و مشخصی را در عربستان هدف قرار می‌دهد.

به نفع سعودی‌هاست که حقوق ملت یمن را پس بدهند

منبع مذکور تاکید کرد که عربستان هر چقدر هم دست و پا بزند، قادر به تحریف و پنهان کردن حقایق نیست و باید غرور و استکبار خود را کنار بگذارد و مسئولیت تمام جنایات جنگی، نسل‌کشی و ویرانی‌های وارد شده به زیرساخت‌های یمن در ۱۲ سال تجاوز و محاصره را بپذیرد.

این منبع یمنی گفت: مطالبات مداوم یمن - یعنی پایان دادن به محاصره، توقف تجاوز، پرداخت حقوق و پایان دادن به حضور نظامی در یمن - فرصتی را برای رژیم سعودی فراهم می‌کند تا عملیات بازدارنده انجام شده توسط نیرو‌های صنعا را قبل از اینکه خواسته‌ها به سطحی برسد که عربستان قادر به برآورده کردن آن نباشد، متوقف کند.

همزمان با آن، سعودی‌ها به ترویج ادعای دروغین خود در مورد تهدید مکه توسط انصارالله ادامه می‌دهند تا شاید بتوانند برخی از کشور‌های اسلامی را ترغیب به مشارکت در جنگ علیه یمن کنند، اما ناظران معتقدند در شرایطی که حتی آمریکا به درخواست سعودی‌ها جواب منفی داده، هیچ کشور دیگری حاضر به مداخله در این جنگ نیست.

حتی صهیونیست‌ها هم با وجود نگرانی فراوان از سیطره کامل انصارالله بر تنگه باب المندب، بار‌ها از طریق رسانه‌های رسمی خود اعلام کرده‌اند که قصد ورود مستقیم به چنین جنگی و باز کردن یک جبهه جدید در میان آشفته بازار بحران‌های داخلی و خارجی اسرائیل را ندارند.

در همین حال، یمنی‌ها علاوه بر ادامه و گسترش حملات خود در عمق عربستان، شگفتی‌های جدیدی را در عرصه پدافندی نیز به نمایش گذاشته و بعد از سرنگونی یک جنگنده اف ۱۵ سعودی از روز گذشته، بار‌ها موفق شدند جنگنده‌های دشمن را فراری دهند.

برچسب ها: یمن ، یحیی سریع ، صادرات نفت عربستان
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