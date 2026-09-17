تصاویر منتشر شده از میزان فرسودگی و آسیب وارده به هواپیمای هشدار زودهنگام آواکس E-۳ آمریکایی پس از حدود هفت ماه مأموریت جنگی در خاورمیانه بار دیگر صحبت‌ها در محافل سیاسی آمریکا درباره خسارات آمریکا در تجاوز غیرقانونی به ایران را داغ کرد.

جوان آنلاین: تایمز اسرائیل نوشت: انتهای این هواپیما به دلیل برخورد پرتابهٔ پدافندی تغییر شکل داده و فرسودگی ناشی از مأموریت سنگین و به‌کارگیری مداوم آن کاملا مشهود است.

به گزارش ایسنا، سی بی اس به تازگی تصاویری از پایگاه‌های نظامی آمریکا در غرب آسیا که خسارت قابل توجهی ناشی از حملات ایران به تجهیزات و تأسیسات نظامی آنها وارد شده را منتشر کرد.

در این تصاویر یک هواپیمای تخریب‌شده، چادر‌های تکه‌تکه‌شده، خودرو‌ها و کانکس‌های آسیب‌دیده و ساختمان‌هایی با دیوار‌های فروریخته دیده می‌شوند.

این تصاویر که تاریخ دقیق ثبت آنها مشخص نیست، در یک پایگاه در عربستان سعودی و دو مرکز نظامی در کویت گرفته شده‌اند. سی‌بی‌اس اعلام کرد نظامیان آمریکایی به شرط ناشناس ماندن، به دلیل محدودیت‌های ارتش آمریکا، تصاویر را در اختیار این شبکه قرار داده‌اند.

یکی از نظامیان آمریکایی به سی‌بی‌اس گفت: «این خسارت بزرگی به پایگاه‌های ماست که به مردم آمریکا اطلاع داده نشده است.»

او در توصیف وضعیت نیرو‌های آمریکایی افزود: «ما آنجا ایستاده‌ایم، چشمانمان بسته است و مشت به صورتمان می‌خورد.»

آسیب سنگین به هواپیمای آواکس آمریکا

یکی از تصاویر در پایگاه هوایی «شاهزاده سلطان» در عربستان گرفته شده و یک هواپیمای نیروی هوایی آمریکا را نشان می‌دهد که در حمله ۲۷ مارس به‌شدت آسیب دیده است.

این حمله که دست‌کم با یک موشک و چند پهپاد انجام شد، ۱۲ نظامی آمریکایی را مجروح کرد و به تجهیزات مهم نظامی آمریکا آسیب زد یا آنها را منهدم کرد.

از جمله تجهیزات آسیب‌دیده، یک فروند هواپیمای «بوئینگ E-۳ Sentry» بود؛ هواپیمای سامانه هشدار و کنترل هوابرد (آواکس) که قادر است هواپیما‌ها و موشک‌ها را از فاصله صد‌ها کیلومتری ردیابی کند.

«سی‌ان‌ان» نیز روز چهارشنبه گزارش داد که اندکی پیش از حمله ۲۷ مارس، ۱۴ ماهواره جاسوسی روسیه از فراز این پایگاه نظامی آمریکا عبور کرده بودند.

این شبکه به نقل از منابع ناشناس آمریکایی مدعی شد اطلاعات به‌دست‌آمده از ماهواره‌های روسیه نقشی مهم در کمک به ایران برای اجرای این حمله دقیق داشته است.

صد‌ها ساختمان و ده‌ها هواپیمای آمریکایی آسیب دیدند

بازرس کل پنتاگون نیز اوایل این هفته گزارشی منتشر کرد که براساس آن فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام)، که مسئول نیرو‌های این کشور در منطقه است، از خسارت گسترده به تأسیسات و تجهیزات آمریکا خبر داده است.

براساس این گزارش، سنتکام اعلام کرده حملات ایران «صد‌ها ساختمان و سازه را در پایگاه‌های آمریکا در کویت، بحرین، قطر، امارات، عربستان سعودی، عراق، عمان و اردن آسیب زده یا تخریب کرده است.»

در این گزارش همچنین آمده است: «علاوه بر این، ده‌ها هواپیمای آمریکایی در جریان جنگ منهدم شده یا آسیب دیده‌اند.»

وزارت دفاع آمریکا هزینه جنگ را تا ۲۹ ژوئن ۳۳.۴ میلیارد دلار برآورد کرده بود، اما گزارش بازرس کل تصریح می‌کند که این رقم «هزینه‌های تعمیر زیرساخت‌ها را شامل نمی‌شود.»

یک نهاد وابسته به کنگره آمریکا نیز این هفته برآورد کرد که هزینه جنگ تاکنون به ۳۸ میلیارد دلار افزایش یافته است.