وزارت خارجه چین در واکنش به لایحه تحریم‌های آمریکا علیه روسیه و ایران اعلام کرد: هیچ طرف ثالثی حق دخالت در همکاری پکن با سایر کشور‌ها را ندارد.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه المیادین، وزارت امور خارجه چین امروز پنجشنبه به لایحه تحریم‌های آمریکا علیه روسیه و ایران واکنش نشان داد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه چین در این خصوص آمده است: همکاری پکن با سایر کشور‌ها نباید دستخوش دخالت طرف‌های ثالث قرار گیرد.

وزارت امور خارجه چین در واکنش به لایحه تحریم‌های آمریکا علیه روسیه و ایران اضافه کرد: هیچ طرف ثالثی نیز حق دخالت در همکاری پکن با سایر کشور‌ها را ندارد.

به گزارش خبرگزاری ریانووستی، گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در مورد طرح تحریم‌های آمریکا علیه روسیه و ایران اظهار داشت: چین همواره همکاری تجاری و اقتصادی عادی با کشور‌های جهان را بر اساس برابری و منافع متقابل انجام داده است.

این در حالیست که مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه طرح گسترده تحریم‌ها و تعرفه‌های تجاری علیه روسیه را با هدف افزایش فشار اقتصادی بر مسکو تصویب کرد.

این طرح با ۲۶۲ رأی موافق در برابر ۱۵۹ رأی مخالف به تصویب رسید و اکنون برای امضای دونالد ترامپ به کاخ سفید ارسال می‌شود.

از سوی دیگر و به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس، بر اساس این طرح، رئیس‌جمهور آمریکا اختیار خواهد داشت علیه کشور‌های بزرگ خریدار نفت و گاز روسیه، از جمله چین و هند، تعرفه‌هایی تا سقف ۱۰۰ درصد اعمال کند. این طرح همچنین تحریم‌هایی را علیه مقام‌های روس، نهاد‌های مالی، بخش انرژی و ناوگان نفتکش‌های موسوم به «ناوگان سایه» روسیه در نظر گرفته است.

این طرح که به نام «قانون لیندسی او. گراهام» برای تحریم روسیه و ایران در سال ۲۰۲۶» نام‌گذاری شده، پیش‌تر در ماه اوت با حمایت گسترده دوحزبی در مجلس سنا تصویب شده بود.