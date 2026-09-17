کد خبر: 1379934
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تاریخ انتشار: ۲۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۴
ورزش » ساير

دعوت ۱۸ بازیکن لیگ برتری به اردوی تیم ملی فوتبال

2 فهرست بازیکنان داخلی دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال ایران اعلام شد.

جوان آنلاین: براساس اعلام کادر فنی تیم ملی فوتبال، ١٨ بازیکن شاغل در لیگ برتر برای حضور در اردوی پیش‌رو و دیدار برابر ازبکستان و روسیه به تیم ملی فراخوانده شدند.

به گزارش تسنیم، علیرضا بیرانوند، سید حسین حسینی، سید پیام نیازمند، محمد نادری، احسان حاج صفی، شجاع خلیل‌زاده، محمد مهدی زارع، عارف آقاسی، سامان فلاح، صالح حردانی، رامین رضاییان، آریا یوسفی، میلاد سورگی، عارف حاجی عیدی، امید نورافکن، مهدی لیموچی، مهدی محبی و امیرحسین محمودزاده ١٨ بازیکنی هستند که باید فردا (جمعه ٢٧ شهریور) ساعت ١٣ با در دست داشتن گذرنامه، خود را به کادرفنی تیم ملی معرفی کنند.

اسامی بازیکنان حاضر در لیگ‌های خارجی هم متعاقباً اعلام خواهد شد و بازیکنان حاضر در تیم امید هم در فیفادی بعدی به تیم ملی دعوت خواهند شد.

‌تصاویر و خبر معرفی بازیکنان تیم ملی به کادر، در خروجی‌های فدراسیون فوتبال منتشر خواهد شد.

 تیم ملی خود را برای فیفادی مهر ماه آماده می‌کند. تاکنون دو دیدار دوستانه با ازبکستان و روسیه در این بازه زمانی قطعی شده و فدراسیون فوتبال به دنبال سومین حریف تدارکاتی برای شاگردان امیر قلعه‌نویی است.

برچسب ها: اردوی تیم ملی ، امیر قلعه نویی ، علیرضا بیرانوند
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