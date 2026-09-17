کد خبر: 1379847
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تاریخ انتشار: ۲۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۳:۲۰
تاریخ » اخبار کلی
شروع مقتدرانه شاگردان عبدی در ناگویا 

امید‌ها با تنبیه امارات امید دادند

1 وقتی تلاش و غیرت جای تمام کاستی‌ها را پر می‌کند، معجزه رخ می‌دهد. دقیقاً همان چیزی که در مصاف امید‌های ایران با امید‌های امارات اتفاق افتاد، تلاشی که ثمره آن برتری پرگل (۳ بر یک) ایران در گام نخست بود
دنیا حیدری 

جوان آنلاین: وقتی تلاش و غیرت جای تمام کاستی‌ها را پر می‌کند، معجزه رخ می‌دهد. دقیقاً همان چیزی که در مصاف امید‌های ایران با امید‌های امارات اتفاق افتاد، تلاشی که ثمره آن برتری پرگل (۳ بر یک) ایران در گام نخست بود. 
عملکرد ایران در نیمه نخست کاملاً قابل پیش‌بینی بود. امید‌های ایران حتی یک اردوی تدارکاتی هم نداشتند که بتوان به هماهنگی آنها در زمین بازی امیدوار بود، درست برخلاف اماراتی‌ها که با بهترین تدارکات راهی این رقابت‌ها شده بودند، اما در همان ۴۵ دقیقه نخست مشخص شد امارات با وجود برگزاری اردو‌ها و بازی‌های متعدد ضعف‌های متعددی دارد که استفاده از آنها می‌تواند نتیجه بازی را تغییر دهد. 
امارات از مکنزی برای بیلدآپ استفاده می‌کرد. بازیکنی که البته باید کنترل می‌شد تا کار دست تیم عبدی ندهد، اما یک نیمه بازی ثابت کرد اگرچه حریف مهره‌های قابل توجهی، چون مکنزی، جونیور و سوسو را در ترکیب دارد، اما عبور از سد آن غیرممکن نیست، چراکه این تیم خط دفاعی مستحکمی ندارد و به راحتی می‌توان با شوت‌زنی و ضربه در چارچوب، قفل دروازه این تیم را باز کرد. امارات همچنین از کناره‌ها ضعیف بود و عبدی دریافته بود که با استفاده از کانال‌های کناری و نیم‌فضا‌ها می‌توان این تیم را به زانو درآورد. علاوه بر آن، جونیور مهره‌ای فیزیکی بود که امارات صرفاً دنبال رساندن توپ به او برای شوت‌زنی بود و مهار او در شوت‌زنی کافی بود برای خنثی کردن حملات امارات. سوسو هم قابلیت دادن پاس‌های کلیدی را نداشت و در این بین تنها چیزی که عبدی به شاگردانش تأکید داشت تمرکز روی ندادن ضربه ایستگاهی به حریف بود که اماراتی‌ها روی این مورد بسیار خطرناک بودند. 
نیمه نخست اگرچه با ناهماهنگی قابل پیش‌بینی شاگردان عبدی در پیدا کردن یکدیگر در زمین بازی به پایان رسید، اما در نیمه دوم داستان تغییر کرد، به‌طوری‌که شاگردان عبدی سه دقیقه بعد از ورود به میدان دروازه امارات را گشودند. هرچند که این گل از سوی داور مردود اعلام شد، اما امید‌های ایران که طعم باز کردن دروازه حریف را چشیده بودند چند دقیقه بعد توسط پوریا شهرآبادی بار دیگر توپ را به تور دروازه امارات چسباندند. گلی که انگیزه‌های شاگردان عبدی را دوچندان کرد و اماراتی‌ها را به‌هم ریخت. این دقیقاً همان چیزی بود که در نیمه نخست مشاهده شده بود. اینکه دفاع امارات با کوچک‌ترین فشاری به‌هم می‌ریزد و شاگردان عبدی با استفاده از همین آشفتگی چهار دقیقه بعد، بار دیگر توسط شهرآبادی دروازه حریف را باز کردند. هرچند که سایت مسابقات گل دوم ایران را به اسم یوسف المرزوقی (گل به خودی)  ثبت کرد. 
نتیجه‌ای که برای دقایقی ایران را از برتری مطمئن کرد تا مکنزی که پرواضح بود دنبال فرصتی است برای ریختن زهر خود، دروازه خلیفه را باز کند. دقایقی بعد از آنکه اماراتی‌ها امیدوار شدند به تغییر نتیجه، عبدی که در آغاز نیمه دوم تیمش را با یک تغییر (ورود کسری طاهری) راهی میدان کرده بود، دو تعویض هوشمندانه دیگر هم انجام داد تا حریف فرصتی برای خواندن دست امید‌های ایران نداشته باشد. البته شهرآبادی زمانی تعویض شد که عبدی استفاده لازم را از او جهت باز کردن دروازه حریف و به‌هم ریختن شیرازه این تیم برده بود. بازیکنی که نشان داد در شرایطی که تیم هنوز به هارمونی لازم در خط حمله نرسیده نیز کافی است تغذیه شود تا بتواند دروازه حریف را فرو بریزد. البته که نقش بازی‌سازی کسری طاهری در باز شدن دروازه امارات را هم نمی‌توان نادیده گرفت، اما آنچه مسلم است تیم عبدی به‌رغم عدم برگزاری اردو‌های تدارکاتی و بازی‌های دوستانه در مصاف با امارات، به‌خصوص در نیمه دوم خوش درخشید و حسن ختام این بازی نیز ضربه سر شیرجه‌ای زیبای مزرعه، بازیکن فولاد بود که حاصل کارخانه بازیکن‌سازی این تیم است که به گل سوم ایران تبدیل شد تا امید‌های فوتبال ایران کار خود در ناگویا را با برتری ۳ بر یک مقابل امارات 
آغاز کنند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: امارات ، فوتبال ، ورزش
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