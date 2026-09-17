یک قدمی مدال آسیایی

جوان آنلاین: صعود صبحگاهی تیم ایران به نیمهنهایی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶، بسکتبال ایران را در یک قدمی کسب مدال المپیک آسیایی قرار داد.
تیم ملی بسکتبال کشورمان روز گذشته در چارچوب مرحله یکچهارمنهایی بازیهای آسیایی رودرروی بحرین صفآرایی کرد و با برتری ۷۹ بر ۷۴ به جمع چهار تیم برتر قاره کهن راه یافت. با اینکه دیدار فردا با کرهجنوبی بسیار سخت است، اما جبران ناکامی بازیهای آسیایی هانگژو و صعود به نیمهنهایی، امیدها برای بازگشت بسکتبال ایران به سکو را زنده نگه داشت.
صعود سخت
آسمانخراشها برای عبور از سد بحرینی که دو بازیکن امریکایی در ترکیب داشت حسابی به زحمت افتادند، ولی خوشبختانه از این مرحله نیز سربلند بیرون آمدند. تیم ملی بسکتبال در یکچهارم نهایی حریف بحرینی شد که بهعنوان یکی از تیمهای سوم به دور حذفی رسیده بود. درحالیکه عملکرد شاگردان سوتیریس مانولوپولوس در نیمه اول قابل قبول بود، اما در نیمه دوم افت ملیپوشان شروع شد و باید خوشحال باشیم که پیروزی ۷۹ بر ۷۴ به دست آمد.
برد ۲۱ بر ۱۷ در کوارتر اول امیدوارکننده بود و برتری ۲۲ بر ۱۷ در کوارتر دوم باعث شد تیم ملی نیمه اول را با پیروزی ۴۳ بر ۳۴ به پایان برساند. منتها بحرینیها با شروع نیمه دوم تمام توانشان را جمع کردند. با اینکه ایران با پنج امتیاز اختلاف حریفش را شکست داد، ولی در کوارتر سوم این بحرینیها بودند که ۲۱ بر ۱۷ به پیروزی رسیدند. در این بازی هم محمد جمشیدی ستاره ما بود و ۲۰ امتیاز برای تیم ملی کسب کرد. محمد حیدری نیز موفق به کسب ۱۹ امتیاز شد، در آن سوی میدان سمپسون جاکار و توماس اولیجا دو بازیکن امریکایی به ترتیب ۲۴ و ۱۸ امتیاز به دست آوردند.
حریف قدرتمند
کره جنوبی با پیروزی مقتدرانهای که برابر اردن به دست آورد، حریف فردای ما در نیمهنهایی است. کرهایها در مصاف با اردن نتیجه ۱۱۴ بر ۸۰ را ثبت کردند. در دیگر دیدار مرحله یکچهارم نهایی چین ۸۷ بر ۷۸ عربستان سعودی را شکست داد و به نیمهنهایی رسید. ژاپن هم پس از غلبه بر چین تایپه حریف چین شد. نکته جالب اینکه ایران تنها تیم غرب آسیاست که به جمع برترینهای بازیهای آسیایی صعود کرده و امیدواریم مقابل کره با قدرت و تمرکز بیشتری به میدان برود.
تصمیمات اشتباه
سرمربی تیم ملی بسکتبال از عملکرد تیم بحرین تعریف کرد. سوتیریس مانولوپولوس با اشاره به ضعفهای ملیپوشان کشورمان گفت: «بازی بسیار سختی بود. به تیم بحرین و مربی آن بابت این بازی تبریک میگویم. او در زمانی کوتاه، یک تیم رقابتی ایجاد کرده است. وقتی یک بازی بد را پشت سر میگذاریم، باید دلیل این اتفاق را بررسی کنیم. فکر میکنم دلیل بازی بد ما، به بازی عالی بازیکنان بحرین بازمیگردد. آنها ما را مجبور کردند تا تصمیمات اشتباه بگیریم. تقریباً در تمام طول بازی از حریف پیش بودیم، اما آنها در لحظات پایانی از ما پیش افتادند. ما آرامش خود را حفظ و احساسات خود را کنترل کردیم و در نهایت به پیروزی رسیدیم. این یک پیروزی بزرگ برای ما بود و حالا به کار خود
ادامه میدهیم.»
بازی با تمام توان
کاپیتان ارسلان کاظمی نیز ابراز امیدواری کرد در نیمهنهایی هم پیروزیهای تیم ملی ادامه داشته باشد: «بازی فوقالعاده سختی بود و تا حدودی خودمان کار را برای خودمان دشوار کردیم. در ابتدای کوارتر سوم، برخی تصمیمات داوری نیز ما را تحت تأثیر قرار داد و به بحرین کمک کرد تا به بازی بازگردد. در نهایت، بازی بسیار سختی داشتیم و امیدواریم بتوانیم مرحله بعد، یعنی نیمهنهایی را نیز با پیروزی پشت سر بگذاریم. شاید نکتهای که بسیاری از آن اطلاع نداشته باشند این است که سه، چهار بازیکن تیم با مصدومیتهای جدی مواجه هستند. این موضوع باعث شده دست ما بستهتر باشد و کار برای تیم دشوار شود. با این حال، بازیکنان با تمام توان و غیرت خود به میدان میروند و تلاش میکنند به تیم کمک کنند. خدا را شکر که به مرحله بعد راه پیدا کردیم و اکنون باید مقابل تیم بسیار خوبی مانند کرهجنوبی قرار بگیریم. آنها تیم آمادهای هستند و همان تیمی هستند که در پنجرههای انتخابی جام جهانی نیز مقابل آنها بازی کردهایم. کرهجنوبی تیم منسجم و خوبی است، اما امیدواریم بتوانیم این دیدار را با پیروزی پشت سر بگذاریم و به فینال برسیم.»